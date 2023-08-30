https://ria.ru/20230830/vertolet-1893050490.html

Украинский вертолет Ми-8 открыл огонь по своим позициям

Украинский вертолет Ми-8 открыл огонь по своим позициям - РИА Новости, 30.08.2023

Украинский вертолет Ми-8 открыл огонь по своим позициям

Украинские военные пытались на Купянском направлении применить против войск российской группировки "Запад" вертолет Ми-8, однако он не долетел и отстрелялся по... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T05:10

2023-08-30T05:10

2023-08-30T09:28

специальная военная операция на украине

ми-8 амтш

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские военные пытались на Купянском направлении применить против войск российской группировки "Запад" вертолет Ми-8, однако он не долетел и отстрелялся по своим, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин."На рубеже Копанки-Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолет Ми-8, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям", — сказал он.Якимкин добавил, что на том же направлении передовые подразделения группировки войск "Запад" отразили две контратаки противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 44-й отдельной механизированной бригады.

https://ria.ru/20230825/rasstrel-1892118567.html

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ми-8 амтш