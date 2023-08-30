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Украинский вертолет Ми-8 открыл огонь по своим позициям
Украинский вертолет Ми-8 открыл огонь по своим позициям - РИА Новости, 30.08.2023
Украинский вертолет Ми-8 открыл огонь по своим позициям
Украинские военные пытались на Купянском направлении применить против войск российской группировки "Запад" вертолет Ми-8, однако он не долетел и отстрелялся по... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:10
2023-08-30T05:10
2023-08-30T09:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские военные пытались на Купянском направлении применить против войск российской группировки "Запад" вертолет Ми-8, однако он не долетел и отстрелялся по своим, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин."На рубеже Копанки-Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолет Ми-8, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям", — сказал он.Якимкин добавил, что на том же направлении передовые подразделения группировки войск "Запад" отразили две контратаки противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 44-й отдельной механизированной бригады.
https://ria.ru/20230825/rasstrel-1892118567.html
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ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Ми-8 АМТШ
Украинский вертолет Ми-8 открыл огонь по своим позициям
Минобороны: Ми-8 ВСУ ударил по своим войскам на Купянском направлении
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские военные пытались на Купянском направлении применить против войск российской группировки "Запад" вертолет Ми-8, однако он не долетел и отстрелялся по своим, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.
"На рубеже Копанки-Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолет Ми-8, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям", — сказал он.
Источник: боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца
Якимкин добавил, что на том же направлении передовые подразделения группировки войск "Запад" отразили две контратаки противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 44-й отдельной механизированной бригады.