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Орбан назвал атаки на маршрут импорта газа из России поводом для войны - РИА Новости, 30.08.2023
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04:39 30.08.2023 (обновлено: 16:24 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/vengriya-1893048832.html
Орбан назвал атаки на маршрут импорта газа из России поводом для войны
Орбан назвал атаки на маршрут импорта газа из России поводом для войны - РИА Новости, 30.08.2023
Орбан назвал атаки на маршрут импорта газа из России поводом для войны
Будапешт и Белград после подрыва трубопровода "Северный поток" предупредили, что будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты получения... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:39
2023-08-30T16:24
венгрия
россия
сша
виктор орбан
такер карлсон
джо байден
северный поток
южный поток
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ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Будапешт и Белград после подрыва трубопровода "Северный поток" предупредили, что будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты получения российского газа как повод для войны, и считают, что были услышаны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.В интервью популярному американскому телеведущему Такеру Карлсону он напомнил, что Венгрия сразу квалифицировала вывод из строя "Северного потока" как террористический акт, а отсутствие столь же жесткой реакции со стороны Германии назвал "проявлением дефицита суверенитета".&quot;Мы, венгры, немедленно дали понять, что есть другой трубопровод — не &quot;Северный поток&quot;, а южный поток, по которому газ поступает из России по южному коридору — Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем&quot;, — сказал Орбан.Венгерский премьер призвал отказаться от подобных замыслов. "Возможно, вы можете это сделать это с немцами, но вы не можете сделать это с этим регионом", — подчеркнул он.Орбан не стал конкретизировать, кому было адресовано предупреждение, сказав только, что речь не идет о России. На вопрос, было ли оно понято, премьер-министр ответил: "Я думаю, что да".Карлсон заметил, что ему представляется "очень очевидным", что "Северный поток" в прошлом году подорвала администрация президента США Джо Байдена — напрямую или опосредованно.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. В Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230815/gaz-1890299220.html
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венгрия, россия, сша, виктор орбан, такер карлсон, джо байден, северный поток, южный поток, северный поток — 2
Венгрия, Россия, США, Виктор Орбан, Такер Карлсон, Джо Байден, Северный поток, Южный поток, Северный поток — 2
Орбан назвал атаки на маршрут импорта газа из России поводом для войны

Орбан: Венгрия сочтет поводом для войны атаку на маршрут импорта газа из России

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Будапешт и Белград после подрыва трубопровода "Северный поток" предупредили, что будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты получения российского газа как повод для войны, и считают, что были услышаны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В интервью популярному американскому телеведущему Такеру Карлсону он напомнил, что Венгрия сразу квалифицировала вывод из строя "Северного потока" как террористический акт, а отсутствие столь же жесткой реакции со стороны Германии назвал "проявлением дефицита суверенитета".
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Австрии заявили, что не смогут обойтись без российского газа
15 августа, 20:33
«

"Мы, венгры, немедленно дали понять, что есть другой трубопровод — не "Северный поток", а южный поток, по которому газ поступает из России по южному коридору — Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем", — сказал Орбан.

Венгерский премьер призвал отказаться от подобных замыслов. "Возможно, вы можете это сделать это с немцами, но вы не можете сделать это с этим регионом", — подчеркнул он.
Орбан не стал конкретизировать, кому было адресовано предупреждение, сказав только, что речь не идет о России. На вопрос, было ли оно понято, премьер-министр ответил: "Я думаю, что да".
Карлсон заметил, что ему представляется "очень очевидным", что "Северный поток" в прошлом году подорвала администрация президента США Джо Байдена — напрямую или опосредованно.
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Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. В Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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ВенгрияРоссияСШАВиктор ОрбанТакер КарлсонДжо БайденСеверный потокЮжный потокСеверный поток — 2
 
 
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