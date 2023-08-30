https://ria.ru/20230830/ukraina-1893242223.html

"Быстро погибнут". В США раскрыли, что Россия приготовила в небе Украины

"Быстро погибнут". В США раскрыли, что Россия приготовила в небе Украины - РИА Новости, 30.08.2023

"Быстро погибнут". В США раскрыли, что Россия приготовила в небе Украины

Украинские F-16 не переживут столкновения с разветвленной российской ПВО, заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:49

2023-08-30T18:49

2023-08-30T18:49

политика

россия

украина

скотт риттер

f-16

алексей резников

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские F-16 не переживут столкновения с разветвленной российской ПВО, заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Отправка этих самолетов будет политическим шагом с нулевым военным эффектом. Они не окажут никакого влияния на баланс сил на поле боя. Высока вероятность того, что конфликт закончится до того, как их передадут Украине, и они не вступят в бой. Но если это все же произойдет, пилоты F-16 погибнут", — полагает офицер.Риттер отметил, что у России плотная и сложная сеть ПВО, которая не позволит американским истребителям чувствовать себя вольготно в зоне проведения специальной операции. Кроме того, для полноценного функционирования F-16 необходима их интеграция с натовскими авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS, которые Киев не получит никогда, уточнил бывший разведчик.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою весной 2024 года.

https://ria.ru/20230830/zelenskiy-1893213246.html

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политика, россия, украина, скотт риттер, f-16, алексей резников