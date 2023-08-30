https://ria.ru/20230830/ukraina-1893211233.html
США не поощряли украинские удары по территории России, заявили в Белом доме
США не поощряли украинские удары по территории России, заявили в Белом доме - РИА Новости, 30.08.2023
США не поощряли украинские удары по территории России, заявили в Белом доме
США по-прежнему не поощряют украинские удары по территории России и не содействуют им, заявил РИА Новости координатор стратегических коммуникаций в совете... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:56
2023-08-30T16:56
2023-08-30T17:05
в мире
сша
россия
джон кирби
украина
ил-76
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. США по-прежнему не поощряют украинские удары по территории России и не содействуют им, заявил РИА Новости координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы по-прежнему не поощряем ударов внутри России и не содействуем им", - заявил он.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова, где были повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.
https://ria.ru/20230824/ataki-1892056111.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, джон кирби, украина, ил-76
В мире, США, Россия, Джон Кирби, Украина, Ил-76
США не поощряли украинские удары по территории России, заявили в Белом доме
Белый дом: США по-прежнему не поощряют украинские удары по территории России