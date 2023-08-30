https://ria.ru/20230830/ukraina-1893211233.html

США не поощряли украинские удары по территории России, заявили в Белом доме

США не поощряли украинские удары по территории России, заявили в Белом доме - РИА Новости, 30.08.2023

США не поощряли украинские удары по территории России, заявили в Белом доме

США по-прежнему не поощряют украинские удары по территории России и не содействуют им, заявил РИА Новости координатор стратегических коммуникаций в совете... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:56

2023-08-30T16:56

2023-08-30T17:05

в мире

сша

россия

джон кирби

украина

ил-76

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. США по-прежнему не поощряют украинские удары по территории России и не содействуют им, заявил РИА Новости координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы по-прежнему не поощряем ударов внутри России и не содействуем им", - заявил он.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова, где были повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.

https://ria.ru/20230824/ataki-1892056111.html

https://ria.ru/20230829/krym-1892992449.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, джон кирби, украина, ил-76