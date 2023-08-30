https://ria.ru/20230830/ukraina-1893201607.html

Пентагон перенаправил Украине просьбу прокомментировать атаки на Россию

Пентагон перенаправил Украине просьбу прокомментировать атаки на Россию - РИА Новости, 30.08.2023

Пентагон перенаправил Украине просьбу прокомментировать атаки на Россию

США предлагают Киеву самому комментировать свои военные операции на территории России, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона подполковник... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:21

2023-08-30T16:21

2023-08-30T16:43

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893076500_0:40:1115:667_1920x0_80_0_0_d2e0cee733289d8e5481604575ddb7db.jpg

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. США предлагают Киеву самому комментировать свои военные операции на территории России, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн. "Украина несет ответственность за свои операции, поэтому я перенаправляю вас к ним для получения информации об этих атаках", — сказал он.Так Гарн ответил на просьбу прокомментировать последнюю атаку украинских дронов на территорию России, а также на вопрос, поддерживает ли Вашингтон такие действия. Начиная с вечера вторника ВСУ пытаются массово атаковать дронами объекты в России. В Пскове под ударом оказался аэропорт, там начался пожар. Повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.В Брянской области с начала суток перехватили уже шесть беспилотников. Еще один дрон нейтрализовали в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении летательных аппаратов в Воронежской, Калужской, Рязанской, Орловской областях и Крыму.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию как о специальной военной операции, так и вокруг нее, в том числе о массированных атаках дронов.

https://ria.ru/20230830/bpla-1893149158.html

https://ria.ru/20230830/ataka-1893170240.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, министерство обороны сша