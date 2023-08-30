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Пентагон перенаправил Украине просьбу прокомментировать атаки на Россию - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 30.08.2023 (обновлено: 16:43 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893201607.html
Пентагон перенаправил Украине просьбу прокомментировать атаки на Россию
Пентагон перенаправил Украине просьбу прокомментировать атаки на Россию - РИА Новости, 30.08.2023
Пентагон перенаправил Украине просьбу прокомментировать атаки на Россию
США предлагают Киеву самому комментировать свои военные операции на территории России, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона подполковник... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:21
2023-08-30T16:43
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. США предлагают Киеву самому комментировать свои военные операции на территории России, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн. "Украина несет ответственность за свои операции, поэтому я перенаправляю вас к ним для получения информации об этих атаках", — сказал он.Так Гарн ответил на просьбу прокомментировать последнюю атаку украинских дронов на территорию России, а также на вопрос, поддерживает ли Вашингтон такие действия. Начиная с вечера вторника ВСУ пытаются массово атаковать дронами объекты в России. В Пскове под ударом оказался аэропорт, там начался пожар. Повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.В Брянской области с начала суток перехватили уже шесть беспилотников. Еще один дрон нейтрализовали в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении летательных аппаратов в Воронежской, Калужской, Рязанской, Орловской областях и Крыму.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию как о специальной военной операции, так и вокруг нее, в том числе о массированных атаках дронов.
https://ria.ru/20230830/bpla-1893149158.html
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россия, киев, украина, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Министерство обороны США
Пентагон перенаправил Украине просьбу прокомментировать атаки на Россию

Пентагон: за информацией об атаках на Россию нужно обращаться к Украине

© Фото : НОВОСТИ БРЯНСКА/TelegramЗдание СК, поврежденное после падения беспилотника в Брянске
Здание СК, поврежденное после падения беспилотника в Брянске - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : НОВОСТИ БРЯНСКА/Telegram
Здание СК, поврежденное после падения беспилотника в Брянске
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. США предлагают Киеву самому комментировать свои военные операции на территории России, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн.
«
"Украина несет ответственность за свои операции, поэтому я перенаправляю вас к ним для получения информации об этих атаках", — сказал он.
Так Гарн ответил на просьбу прокомментировать последнюю атаку украинских дронов на территорию России, а также на вопрос, поддерживает ли Вашингтон такие действия.
Начиная с вечера вторника ВСУ пытаются массово атаковать дронами объекты в России. В Пскове под ударом оказался аэропорт, там начался пожар. Повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.
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В Брянской области с начала суток перехватили уже шесть беспилотников. Еще один дрон нейтрализовали в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении летательных аппаратов в Воронежской, Калужской, Рязанской, Орловской областях и Крыму.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию как о специальной военной операции, так и вокруг нее, в том числе о массированных атаках дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаМинистерство обороны США
 
 
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