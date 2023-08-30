https://ria.ru/20230830/ukraina-1893139949.html
Песков прокомментировал ситуацию вокруг гарантий безопасности Украины
Песков прокомментировал ситуацию вокруг гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 30.08.2023
Песков прокомментировал ситуацию вокруг гарантий безопасности Украины
Решение вопросов о гарантиях безопасности Украины будет однобоким без упоминания озабоченностей о российской безопасности, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:08
2023-08-30T13:08
2023-08-30T13:10
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение вопросов о гарантиях безопасности Украины будет однобоким без упоминания озабоченностей о российской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока процесс достаточно однобокий, суть процесса точно не ясна, но понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности не могут быть жизнеспособны", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и Франции."Из этих заявлений непонятно точно о каком формате гарантий идет речь, но мы внимательно отслеживаем эту информацию, будем и дальше наблюдать. Мы знаем, что подписан целый ряд соглашений как раз о том, что Украине некую безопасность, некие гарантии безопасности будут представлять на двусторонней основе целый клуб стран", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и Франции.При этом, в этом контексте ни разу не было каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на озабоченности, которые неоднократно высказывались российской стороной о безопасности, что вызывает сожаление, подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20230829/garantii-1892834342.html
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889629178.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_9e92cfca4c3055ab4d380ec216484947.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию вокруг гарантий безопасности Украины
Песков: гарантии безопасности Киева без учета озабоченности Москвы не устойчивы
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение вопросов о гарантиях безопасности Украины будет однобоким без упоминания озабоченностей о российской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока процесс достаточно однобокий, суть процесса точно не ясна, но понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности не могут быть жизнеспособны", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского
о предоставлении гарантий безопасности со стороны США
и Франции
.
СМИ сообщили Украине плохие новости о гарантиях безопасности США
"Из этих заявлений непонятно точно о каком формате гарантий идет речь, но мы внимательно отслеживаем эту информацию, будем и дальше наблюдать. Мы знаем, что подписан целый ряд соглашений как раз о том, что Украине некую безопасность, некие гарантии безопасности будут представлять на двусторонней основе целый клуб стран", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и Франции.
При этом, в этом контексте ни разу не было каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на озабоченности, которые неоднократно высказывались российской стороной о безопасности, что вызывает сожаление, подчеркнул Песков.
Киев заявил о начале консультаций по гарантиям безопасности с Британией