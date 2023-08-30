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Песков прокомментировал ситуацию вокруг гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 30.08.2023
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13:08 30.08.2023 (обновлено: 13:10 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893139949.html
Песков прокомментировал ситуацию вокруг гарантий безопасности Украины
Песков прокомментировал ситуацию вокруг гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 30.08.2023
Песков прокомментировал ситуацию вокруг гарантий безопасности Украины
Решение вопросов о гарантиях безопасности Украины будет однобоким без упоминания озабоченностей о российской безопасности, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:08
2023-08-30T13:10
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение вопросов о гарантиях безопасности Украины будет однобоким без упоминания озабоченностей о российской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока процесс достаточно однобокий, суть процесса точно не ясна, но понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности не могут быть жизнеспособны", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и Франции."Из этих заявлений непонятно точно о каком формате гарантий идет речь, но мы внимательно отслеживаем эту информацию, будем и дальше наблюдать. Мы знаем, что подписан целый ряд соглашений как раз о том, что Украине некую безопасность, некие гарантии безопасности будут представлять на двусторонней основе целый клуб стран", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и Франции.При этом, в этом контексте ни разу не было каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на озабоченности, которые неоднократно высказывались российской стороной о безопасности, что вызывает сожаление, подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20230829/garantii-1892834342.html
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889629178.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию вокруг гарантий безопасности Украины

Песков: гарантии безопасности Киева без учета озабоченности Москвы не устойчивы

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение вопросов о гарантиях безопасности Украины будет однобоким без упоминания озабоченностей о российской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока процесс достаточно однобокий, суть процесса точно не ясна, но понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности не могут быть жизнеспособны", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и Франции.
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"Из этих заявлений непонятно точно о каком формате гарантий идет речь, но мы внимательно отслеживаем эту информацию, будем и дальше наблюдать. Мы знаем, что подписан целый ряд соглашений как раз о том, что Украине некую безопасность, некие гарантии безопасности будут представлять на двусторонней основе целый клуб стран", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и Франции.
При этом, в этом контексте ни разу не было каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на озабоченности, которые неоднократно высказывались российской стороной о безопасности, что вызывает сожаление, подчеркнул Песков.
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