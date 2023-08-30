https://ria.ru/20230830/ukraina-1893139949.html

Песков прокомментировал ситуацию вокруг гарантий безопасности Украины

Песков прокомментировал ситуацию вокруг гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 30.08.2023

Песков прокомментировал ситуацию вокруг гарантий безопасности Украины

Решение вопросов о гарантиях безопасности Украины будет однобоким без упоминания озабоченностей о российской безопасности, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:08

2023-08-30T13:08

2023-08-30T13:10

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение вопросов о гарантиях безопасности Украины будет однобоким без упоминания озабоченностей о российской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока процесс достаточно однобокий, суть процесса точно не ясна, но понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности не могут быть жизнеспособны", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и Франции."Из этих заявлений непонятно точно о каком формате гарантий идет речь, но мы внимательно отслеживаем эту информацию, будем и дальше наблюдать. Мы знаем, что подписан целый ряд соглашений как раз о том, что Украине некую безопасность, некие гарантии безопасности будут представлять на двусторонней основе целый клуб стран", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и Франции.При этом, в этом контексте ни разу не было каких-то упоминаний или хотя бы ссылок на озабоченности, которые неоднократно высказывались российской стороной о безопасности, что вызывает сожаление, подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20230829/garantii-1892834342.html

https://ria.ru/20230811/ukraina-1889629178.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков