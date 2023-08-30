Самолеты F-16 не станут решающим фактором, заявил украинский генерал
Украинский генерал: самолеты F-16 не внесут решающий вклад в ход конфликта
Американский истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе боев, заявил в среду украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою уже весной 2024 года, что станет "серьезным переломным моментом". По его словам, уже ведется подготовка украинских летчиков.
"Самолеты улучшат наши возможности, но не будут на 100% решающими. Все равно решающий вопрос в войне - это пехота. Авиация работает на результат нашей пехоты. Не ждите, что авиация все решит", - сказал Кривонос.
Он отметил, что для эффективного использования истребителей, нужно усилить защиту украинских аэродромов. "Если мы этого не сделаем, то цели "спалят" еще на аэродромах. И если мы потеряем эти самолеты, и нам больше не дадут", - считает он.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.