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Самолеты F-16 не станут решающим фактором, заявил украинский генерал - РИА Новости, 30.08.2023
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12:38 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893132789.html
Самолеты F-16 не станут решающим фактором, заявил украинский генерал
Самолеты F-16 не станут решающим фактором, заявил украинский генерал - РИА Новости, 30.08.2023
Самолеты F-16 не станут решающим фактором, заявил украинский генерал
Передача Украине истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе боев, заявил в среду украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:38
2023-08-30T12:38
в мире
киев
украина
россия
сергей кривонос
алексей резников
сергей лавров
пентагон
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе боев, заявил в среду украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою уже весной 2024 года, что станет "серьезным переломным моментом". По его словам, уже ведется подготовка украинских летчиков. "Самолеты улучшат наши возможности, но не будут на 100% решающими. Все равно решающий вопрос в войне - это пехота. Авиация работает на результат нашей пехоты. Не ждите, что авиация все решит", - сказал Кривонос. Он отметил, что для эффективного использования истребителей, нужно усилить защиту украинских аэродромов. "Если мы этого не сделаем, то цели "спалят" еще на аэродромах. И если мы потеряем эти самолеты, и нам больше не дадут", - считает он. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230830/zelenskiy-1893051857.html
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в мире, киев, украина, россия, сергей кривонос, алексей резников, сергей лавров, пентагон, f-16
В мире, Киев, Украина, Россия, Сергей Кривонос, Алексей Резников, Сергей Лавров, Пентагон, F-16
Самолеты F-16 не станут решающим фактором, заявил украинский генерал

Украинский генерал: самолеты F-16 не внесут решающий вклад в ход конфликта

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе боев, заявил в среду украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою уже весной 2024 года, что станет "серьезным переломным моментом". По его словам, уже ведется подготовка украинских летчиков.
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"Самолеты улучшат наши возможности, но не будут на 100% решающими. Все равно решающий вопрос в войне - это пехота. Авиация работает на результат нашей пехоты. Не ждите, что авиация все решит", - сказал Кривонос.
Он отметил, что для эффективного использования истребителей, нужно усилить защиту украинских аэродромов. "Если мы этого не сделаем, то цели "спалят" еще на аэродромах. И если мы потеряем эти самолеты, и нам больше не дадут", - считает он.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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В миреКиевУкраинаРоссияСергей КривоносАлексей РезниковСергей ЛавровПентагонF-16
 
 
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