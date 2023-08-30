https://ria.ru/20230830/ukraina-1893132789.html

Самолеты F-16 не станут решающим фактором, заявил украинский генерал

Самолеты F-16 не станут решающим фактором, заявил украинский генерал - РИА Новости, 30.08.2023

Самолеты F-16 не станут решающим фактором, заявил украинский генерал

Передача Украине истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе боев, заявил в среду украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:38

2023-08-30T12:38

2023-08-30T12:38

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе боев, заявил в среду украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою уже весной 2024 года, что станет "серьезным переломным моментом". По его словам, уже ведется подготовка украинских летчиков. "Самолеты улучшат наши возможности, но не будут на 100% решающими. Все равно решающий вопрос в войне - это пехота. Авиация работает на результат нашей пехоты. Не ждите, что авиация все решит", - сказал Кривонос. Он отметил, что для эффективного использования истребителей, нужно усилить защиту украинских аэродромов. "Если мы этого не сделаем, то цели "спалят" еще на аэродромах. И если мы потеряем эти самолеты, и нам больше не дадут", - считает он. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230830/zelenskiy-1893051857.html

https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892665821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, россия, сергей кривонос, алексей резников, сергей лавров, пентагон, f-16