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Киев готовит оборонительные позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893064299.html
Киев готовит оборонительные позиции на Купянском направлении
Киев готовит оборонительные позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 30.08.2023
Киев готовит оборонительные позиции на Купянском направлении
Украинские войска активно готовят оборонительные позиции на купянском участке фронта в Харьковской области, сообщил РИА Новости боец 1-й гвардейской танковой... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:06
2023-08-30T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
киев
алексей резников
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска активно готовят оборонительные позиции на купянском участке фронта в Харьковской области, сообщил РИА Новости боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. "На данном направлении противник не совершает контрнаступление, так как мы имеем здесь что численное превосходство в личном составе, что в технике. Он обороняется, начинает уже плотно готовить траншеи, наблюдаем мы новые отрытые блиндажи, новые траншеи. Противник ждет нашего наступления и плотно готовится к обороне. Также минирует основные дороги уже в своем тылу непосредственно, и ждёт нас к себе в гости", - рассказал боец. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские военные имеют успехи на Купянском направлении в Харьковской области, там ситуация для ВСУ сложная. В свою очередь, во вторник в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки группировка ВС РФ "Запад" за сутки на Купянском направлении отбила 6 атак ВСУ, уничтожив до 50 военнослужащих противника и 5 единиц техники.
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html
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в мире, харьковская область, россия, киев, алексей резников, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Киев, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины
Киев готовит оборонительные позиции на Купянском направлении

Боец ЗВО: Киев активно готовит оборонительные позиции на Купянском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска активно готовят оборонительные позиции на купянском участке фронта в Харьковской области, сообщил РИА Новости боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.
"На данном направлении противник не совершает контрнаступление, так как мы имеем здесь что численное превосходство в личном составе, что в технике. Он обороняется, начинает уже плотно готовить траншеи, наблюдаем мы новые отрытые блиндажи, новые траншеи. Противник ждет нашего наступления и плотно готовится к обороне. Также минирует основные дороги уже в своем тылу непосредственно, и ждёт нас к себе в гости", - рассказал боец.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские военные имеют успехи на Купянском направлении в Харьковской области, там ситуация для ВСУ сложная. В свою очередь, во вторник в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки группировка ВС РФ "Запад" за сутки на Купянском направлении отбила 6 атак ВСУ, уничтожив до 50 военнослужащих противника и 5 единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияКиевАлексей РезниковВооруженные силы Украины
 
 
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