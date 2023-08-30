https://ria.ru/20230830/ukraina-1893064299.html

Киев готовит оборонительные позиции на Купянском направлении

Киев готовит оборонительные позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 30.08.2023

Киев готовит оборонительные позиции на Купянском направлении

Украинские войска активно готовят оборонительные позиции на купянском участке фронта в Харьковской области, сообщил РИА Новости боец 1-й гвардейской танковой... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:06

2023-08-30T09:06

2023-08-30T09:06

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

россия

киев

алексей резников

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска активно готовят оборонительные позиции на купянском участке фронта в Харьковской области, сообщил РИА Новости боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. "На данном направлении противник не совершает контрнаступление, так как мы имеем здесь что численное превосходство в личном составе, что в технике. Он обороняется, начинает уже плотно готовить траншеи, наблюдаем мы новые отрытые блиндажи, новые траншеи. Противник ждет нашего наступления и плотно готовится к обороне. Также минирует основные дороги уже в своем тылу непосредственно, и ждёт нас к себе в гости", - рассказал боец. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские военные имеют успехи на Купянском направлении в Харьковской области, там ситуация для ВСУ сложная. В свою очередь, во вторник в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки группировка ВС РФ "Запад" за сутки на Купянском направлении отбила 6 атак ВСУ, уничтожив до 50 военнослужащих противника и 5 единиц техники.

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, россия, киев, алексей резников, вооруженные силы украины