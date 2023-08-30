https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html

Орбан оценил шансы Украины победить Россию

Орбан оценил шансы Украины победить Россию - РИА Новости, 30.08.2023

Орбан оценил шансы Украины победить Россию

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал "ложью" бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в конфликте, и заявил, что победить Россию... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T04:57

2023-08-30T04:57

2023-08-30T16:29

виктор орбан

такер карлсон

джо байден

нато

россия

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал "ложью" бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно. В интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он заявил, что без западной помощи украинцы "неконкурентоспособны" и потому США держат ключи к миру в регионе. "Это ложь. Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные, — без шансов", — ответил Орбан на просьбу прокомментировать преобладающее в США мнение о том, что Украина побеждает. "У них закончатся солдаты раньше, чем у России", — добавил он. По словам Карлсона, счет убитым украинцам идет на сотни тысяч, а Орбан добавил, что среди них есть и этнические венгры. Попытка любой западной страны отправить своих солдат на Украину будет означать "прямую войну" Запада с Россией. "И мы немедленно окажемся в третьей мировой. Так что сейчас очень опасный момент", — подчеркнул Орбан. Россияне, по словам премьер-министра, не сдадут своего лидера, будут удерживать страну от распада и защищать ее, вкладывать больше средств и производить больше оружия, чем их противники. "Так что не стоит недопонимать русских", — сказал Орбан. На вопрос, что бы он сделал, если бы стоял во главе НАТО и "был, скажем, Джо Байденом", Орбан ответил: "Немедленно мир. И позвать назад (экс-президента США. — Прим. ред.) Трампа. Это все". Если бы США захотели, по его словам, восстановить мир к "завтрашнему утру", то смогли бы это сделать. "Очевидно, что украинцы не в состоянии вытянуть в одиночку. Они неконкурентоспособны в этой войне. Если нет денег, оружия с Запада и особенно из США, то война закончена. Решение у вас в руках", — сказал Орбан. "Конечно, это об украинцах, их нельзя игнорировать, они должны быть вовлечены, но реальный фактор — это не Украина", — добавил он. Орбан также назвал "совершенно нереалистичной" идею отобрать Крым у России. "Это исключено", — сказал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230823/oslablenie-1891864790.html

https://ria.ru/20230830/nato-1893049322.html

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892390914.html

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виктор орбан, такер карлсон, джо байден, нато, россия, украина, сша