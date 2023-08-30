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"Будут ломать головы". Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
"Будут ломать головы". Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины - РИА Новости, 30.08.2023
"Будут ломать головы". Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
На Украине начнется гражданская война из-за тирании правительства президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:36
2023-08-30T15:36
2023-08-30T16:14
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владимир зеленский
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олег соскин
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Украине начнется гражданская война из-за тирании правительства президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Это будет гражданская война. <…> Начнут головы проламывать. <…> Это уже все близко подходит", — утверждает он.По его словам, скоро украинцы могут восстать против киевского режима из-за притеснений с его стороны и со стороны полиции, похищений и принуждения мужчин к службе в рядах ВСУ, а также уже публичных казней на улицах страны.Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что украинский лидер не переживет вооруженный конфликт, поскольку может погибнуть от рук своих же граждан.
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, олег соскин
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Олег Соскин
"Будут ломать головы". Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что на Украине начнется гражданская война