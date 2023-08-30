Рейтинг@Mail.ru
"Будут ломать головы". Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 30.08.2023 (обновлено: 16:14 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/ugroza-1893187913.html
"Будут ломать головы". Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
"Будут ломать головы". Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины - РИА Новости, 30.08.2023
"Будут ломать головы". Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
На Украине начнется гражданская война из-за тирании правительства президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:36
2023-08-30T16:14
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
олег соскин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892839577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64df41526fdbcfd520a8733e8bb2dd5d.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Украине начнется гражданская война из-за тирании правительства президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Это будет гражданская война. &lt;…&gt; Начнут головы проламывать. &lt;…&gt; Это уже все близко подходит&quot;, — утверждает он.По его словам, скоро украинцы могут восстать против киевского режима из-за притеснений с его стороны и со стороны полиции, похищений и принуждения мужчин к службе в рядах ВСУ, а также уже публичных казней на улицах страны.Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что украинский лидер не переживет вооруженный конфликт, поскольку может погибнуть от рук своих же граждан.
https://ria.ru/20230830/skandal-1893147930.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892839577_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c9015d24bd7f175fad43c4ec308b5189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, олег соскин
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Олег Соскин
"Будут ломать головы". Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что на Украине начнется гражданская война

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Украине начнется гражданская война из-за тирании правительства президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Это будет гражданская война. <…> Начнут головы проламывать. <…> Это уже все близко подходит", — утверждает он.

По его словам, скоро украинцы могут восстать против киевского режима из-за притеснений с его стороны и со стороны полиции, похищений и принуждения мужчин к службе в рядах ВСУ, а также уже публичных казней на улицах страны.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что украинский лидер не переживет вооруженный конфликт, поскольку может погибнуть от рук своих же граждан.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
"Был скандал". СМИ узнали о серьезной ссоре Зеленского и Байдена
Вчера, 13:36
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала