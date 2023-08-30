https://ria.ru/20230830/ugroza-1893187913.html

"Будут ломать головы". Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины

"Будут ломать головы". Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины - РИА Новости, 30.08.2023

"Будут ломать головы". Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины

На Украине начнется гражданская война из-за тирании правительства президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:36

2023-08-30T15:36

2023-08-30T16:14

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

олег соскин

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Украине начнется гражданская война из-за тирании правительства президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Это будет гражданская война. <…> Начнут головы проламывать. <…> Это уже все близко подходит", — утверждает он.По его словам, скоро украинцы могут восстать против киевского режима из-за притеснений с его стороны и со стороны полиции, похищений и принуждения мужчин к службе в рядах ВСУ, а также уже публичных казней на улицах страны.Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что украинский лидер не переживет вооруженный конфликт, поскольку может погибнуть от рук своих же граждан.

https://ria.ru/20230830/skandal-1893147930.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, олег соскин