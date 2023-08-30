https://ria.ru/20230830/turtsiya-1893166537.html

АТОР: оштрафованная компания "Колибри-Тур" продолжает звать детей в Турцию

АТОР: оштрафованная компания "Колибри-Тур" продолжает звать детей в Турцию - РИА Новости, 30.08.2023

АТОР: оштрафованная компания "Колибри-Тур" продолжает звать детей в Турцию

Компания "Колибри-Тур", которая незаконно отправила детей в Турцию и была оштрафована судом на пять миллионов рублей, продолжает деятельность и предлагает... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:40

2023-08-30T14:40

2023-08-30T15:27

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Компания "Колибри-Тур", которая незаконно отправила детей в Турцию и была оштрафована судом на пять миллионов рублей, продолжает деятельность и предлагает путевки в зимний лагерь, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). ""Колибри-Тур" продолжает работать и приглашает детей в зимний лагерь в Анталью, несмотря на штраф в пять миллионов рублей за незаконную туроператорскую деятельность и крупный скандал в СМИ. Корреспондентка "Вестника АТОР" пообщалась с компанией в качестве туриста, и ей пообещали, что поездка точно состоится. Но при официальном запросе компания отрицает какую-либо продажу туров", - говорится в сообщении АТОР. В Ассоциации уточняют, что предоставляемый сейчас этим ИП договор на организацию зимнего лагеря "Колибри" предполагает, что клиенту будут также оказываться туроператорские услуги: а именно подбор и приобретение авиабилетов, бронирование отеля, организация развлекательной и экскурсионных программ в комплексе. Сведений о туроператоре-партнере договор по-прежнему не содержит, в реестре турагентов и в реестре туроператоров ИП Маркина Н.В. также не значится.В начале августа следователи возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после выселения российских детей из отеля в Турции из-за неоплаты услуг туркомпанией. По данным следствия, с 19 июня по 5 августа сотрудники ООО "Колибри-Тур МСК" и ИП "Маркина Н.В." заключили с родителями 90 детей от 6 до 17 лет договоры на услуги по организации детского отдыха в Турции. Во время поездки дети столкнулись с неудовлетворительными условиями размещения и низким качеством сервиса. Из-за неоплаченных "Колибри-Тур МСК" услуг в ночь на 2 августа они были выселены из отеля. Сейчас все они вернулись домой за счет средств родителей и при помощи генконсульства. Суд оштрафовал "Колибри-Тур" на пять миллионов рублей, сообщалось в телеграм-канале Генпрокуратуры России. По данным ведомства, ООО "Колибри-Тур МСК" не является туроператором, законных оснований на реализацию туров у нее нет, разрешительной документации на оказание услуг детского отдыха не имеет.

https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888719946.html

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новости - туризм, туризм, туристы, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), генеральная прокуратура рф, детский отдых