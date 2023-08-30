https://ria.ru/20230830/turist-1893157723.html
Эксперты назвали самые популярные этим летом у туристов регионы России
Эксперты назвали самые популярные этим летом у туристов регионы России - РИА Новости, 30.08.2023
Эксперты назвали самые популярные этим летом у туристов регионы России
Туристический поток по России в этом летнем сезоне вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 12 процентов, путешественники в основном посещали... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:01
2023-08-30T14:01
2023-08-30T14:01
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Туристический поток по России в этом летнем сезоне вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 12 процентов, путешественники в основном посещали Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Граждане России за три месяца лета совершили 17 миллионов поездок (в коллективные средства размещения – ред.) против 15 миллионов в прошлом году", – сказал Уманский. При этом, по его данным, рейтинг популярности традиционно возглавили Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Помимо этого, этим летом наибольший рост посещаемости показали Иркутская область, Красноярский край и Мурманская область, добавил президент РСТ. С другой стороны этого рейтинга – Севастополь и Крым, которые потеряли 28 и 22 процента туристов соответственно, заключил он.
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новости - туризм, россия, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Краснодарский край, Российский союз туриндустрии (РСТ), отдых в России, Туризм
Эксперты назвали самые популярные этим летом у туристов регионы России
РСТ: летний туристический поток по России составил 17 миллионов поездок