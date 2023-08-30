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В Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях - РИА Новости, 30.08.2023
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01:57 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/tula-1893041882.html
В Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях
В Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях - РИА Новости, 30.08.2023
В Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях
Информации о нештатных ситуациях в Тульской области не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T01:57
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тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Информации о нештатных ситуациях в Тульской области не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора."Информации о нештатных ситуациях не поступало", - сообщили в пресс-службе.
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тульская область, происшествия
Тульская область, Происшествия
В Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях

Власти Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТульский кремль
Тульский кремль - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Тульский кремль. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Информации о нештатных ситуациях в Тульской области не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
"Информации о нештатных ситуациях не поступало", - сообщили в пресс-службе.
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