https://ria.ru/20230830/tula-1893041882.html
В Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях
В Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях - РИА Новости, 30.08.2023
В Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях
Информации о нештатных ситуациях в Тульской области не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T01:57
2023-08-30T01:57
2023-08-30T01:57
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Информации о нештатных ситуациях в Тульской области не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора."Информации о нештатных ситуациях не поступало", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893041752.html
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тульская область, происшествия
Тульская область, Происшествия
В Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях
Власти Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях