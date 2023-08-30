https://ria.ru/20230830/tula-1893041882.html

В Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях

В Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях - РИА Новости, 30.08.2023

В Тульской области сообщили об отсутствии информации о нештатных ситуациях

Информации о нештатных ситуациях в Тульской области не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T01:57

2023-08-30T01:57

2023-08-30T01:57

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Информации о нештатных ситуациях в Тульской области не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора."Информации о нештатных ситуациях не поступало", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893041752.html

тульская область

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2023

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тульская область, происшествия