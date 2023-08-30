https://ria.ru/20230830/tribunal-1893044565.html

В ДНР призвали включить в списки на трибунал ряд украинских певцов

В ДНР призвали включить в списки на трибунал ряд украинских певцов - РИА Новости, 30.08.2023

В ДНР призвали включить в списки на трибунал ряд украинских певцов

Исполнителей и авторов музыкальных композиций, аналогичных песне про "Ваньку-встаньку", которому предлагают "приготовить себе пакет", нужно наравне с... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T03:09

2023-08-30T03:09

2023-08-30T03:09

ян гагин

денис пушилин

донецкая народная республика

киев

россия

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Исполнителей и авторов музыкальных композиций, аналогичных песне про "Ваньку-встаньку", которому предлагают "приготовить себе пакет", нужно наравне с украинскими военными преступниками включить в списки на военный трибунал, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Ранее телеканал RT опубликовал информацию, что украинская певица Маша Кондратенко выступила перед детьми в Киеве с глумливой песней о погибших русских - в тексте "Ваньке-встаньке" советуют "приготовить себе пакет". В сообщении уточняется, что видео расходится сейчас, но сам концерт прошел в ТРЦ Respublika Park 27 августа, на кадрах видно, как дети подпевают исполнительнице. "На мой взгляд, все эти певцы, все эти исполнители, авторы этих песен должны быть установлены и включены в списки будущего военного трибунала как преступники, военные преступники, призывающие к геноциду русских, наравне с "азовцами" (нацбатальон "Азов"* запрещен в России как террористический - ред.) и другими военными преступниками Украины", - сказал Гагин. Он отметил, что это видео не единично, и исполнительница на Украине с такими песнями не одна - это сейчас массовая тенденция, когда детей учат ненавидеть все русское и всех русских. "Причем достаточно жестко ненавидеть, воспитывая в них именно жестокость в отношении русских", - добавил Гагин.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230822/tribunal-1891514432.html

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ян гагин, денис пушилин, донецкая народная республика, киев, россия