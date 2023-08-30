https://ria.ru/20230830/trassa-1893048644.html
Транспортное сообщение с югом Приморья нарушено из-за обвала трассы
Транспортное сообщение с югом Приморья нарушено из-за обвала трассы - РИА Новости, 30.08.2023
Транспортное сообщение с югом Приморья нарушено из-за обвала трассы
Автомобильное сообщение с югом Приморья нарушено из-за размытия трассы из-за сильных ливней, сообщил РИА Новости представитель Примавтодора. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:30
2023-08-30T04:30
2023-08-30T04:30
происшествия
хасанский район
хасан
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Автомобильное сообщение с югом Приморья нарушено из-за размытия трассы из-за сильных ливней, сообщил РИА Новости представитель Примавтодора.Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни вторые сутки идут во многих районах края, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский район и Владивосток. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт.В соцсетях появилось видео обвала участка трассы в Хасанском районе. Автор говорит, что на трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала дорога рухнула, проезда нет."По информации, предоставленной пресс-службой Хасанского округа, транспортное сообщение с югом нарушено", - сказал собеседник агентства.По данным минтранса Приморья, отменены автобусные рейсы по маршрутам в направлении Краскино, Зарубино, Славянка в Хасанском районе, а также в село Валентин Лазовского района.В пресс-службе Уссурийской таможни уточнили РИА Новости, что пункт пропуска Краскино, расположенный на юге Хасанского района, работает в штатном режиме. Прибывающие транспортные средства проходят таможенный и транспортный контроль, отметила представитель таможни. По ее словам, штатно работают все пункты пропуска Уссурийской таможни, кроме ранее закрытого ДАПП Полтавка.Как уточнил РИА Новости представитель минтранса Приморья, на 126-м километре дороги Раздольное - Хасан есть разрушения."Транспортного сообщения с югом Хасанского округа нет. Подтопления дорог: Посьет-Гвоздево, это объездная дорога, по ней сообщения нет. Под водой основная дорога от трассы до Гвоздево. Нет сообщения с селами Приморское, Перевозное, Безверхово – это что касается краевых дорог. Размыты подъезды к мосту в селе Андреевка на краевой дороге", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230830/poezda-1893046295.html
https://ria.ru/20230729/devushka-1887089511.html
https://ria.ru/20230828/vospolnenie-1892596702.html
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происшествия, хасанский район, хасан
Происшествия, Хасанский район, Хасан
Транспортное сообщение с югом Приморья нарушено из-за обвала трассы
В Приморье обвал трассы из-за сильных ливней нарушил сообщение с югом региона
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Автомобильное сообщение с югом Приморья нарушено из-за размытия трассы из-за сильных ливней, сообщил РИА Новости представитель Примавтодора.
Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни вторые сутки идут во многих районах края, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский район и Владивосток. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт.
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В соцсетях появилось видео обвала участка трассы в Хасанском районе. Автор говорит, что на трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала дорога рухнула, проезда нет.
"По информации, предоставленной пресс-службой Хасанского округа, транспортное сообщение с югом нарушено", - сказал собеседник агентства.
По данным минтранса Приморья, отменены автобусные рейсы по маршрутам в направлении Краскино, Зарубино, Славянка в Хасанском районе, а также в село Валентин Лазовского района.
В пресс-службе Уссурийской таможни уточнили РИА Новости, что пункт пропуска Краскино, расположенный на юге Хасанского района
, работает в штатном режиме. Прибывающие транспортные средства проходят таможенный и транспортный контроль, отметила представитель таможни. По ее словам, штатно работают все пункты пропуска Уссурийской таможни, кроме ранее закрытого ДАПП Полтавка.
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Как уточнил РИА Новости представитель минтранса Приморья, на 126-м километре дороги Раздольное - Хасан
есть разрушения.
"Транспортного сообщения с югом Хасанского округа нет. Подтопления дорог: Посьет-Гвоздево, это объездная дорога, по ней сообщения нет. Под водой основная дорога от трассы до Гвоздево. Нет сообщения с селами Приморское, Перевозное, Безверхово – это что касается краевых дорог. Размыты подъезды к мосту в селе Андреевка на краевой дороге", - добавил собеседник агентства.
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