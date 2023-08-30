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В Ростовской области проходят торжества к юбилею освобождения от фашистов - РИА Новости, 30.08.2023
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Ростовская область
 
19:45 30.08.2023 (обновлено: 20:09 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/torzhestva-1893255337.html
В Ростовской области проходят торжества к юбилею освобождения от фашистов
В Ростовской области проходят торжества к юбилею освобождения от фашистов - РИА Новости, 30.08.2023
В Ростовской области проходят торжества к юбилею освобождения от фашистов
Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:45
2023-08-30T20:09
ростовская область
общество
справки
зерноградский район
ростовская область
россия
василий голубев
юрий башмет
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости. По данным правительства региона, днем губернатор области Василий Голубев принял участие церемонии возложения гирлянды Славы к Вечному огню у мемориала на территории музейного комплекса "Самбекские высоты". На Аллее памяти прошла церемония захоронения останков 24 бойцов Великой Отечественной войны. "Сегодня здесь обретут покой 24 бойца. Установлены имена двоих из тех, кто будет предан земле сегодня: это ростовчанин Константин Владимирович Сапрыкин, капитан, штурман 248-го истребительного авиаполка, и уроженец Зерноградского района старший лейтенант Михаил Иванович Гончаров", - сказал Голубев. Обнаружили и доставили в Ростовскую область земляков, погибших в боях на Курской дуге, активисты поискового отряда "Курган". Портрет Гончарова был передан его родственникам, приехавшим на церемонию прощания, – семье Ареховых из Зерноградского района. Память о героях почтили минутой молчания и залпами из стрелкового оружия. Торжественным маршем по аллее прошла рота почетного караула. Вечером на Самбекских высотах начался концерт "Реквием. Вечная слава героям". Музыкально-литературное действие композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского исполнят народный артист РФ Сергей Гармаш и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством народного артиста Советского Союза Юрия Башмета. "Сегодня я впервые оказался на Самбекских высотах, это грандиозное место силы", - сказал Башмет журналистам. Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы. С 18 по 30 августа 1943 года шли бои за окончательное освобождение Ростовской области. Тридцатое августа считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20230824/tekhnika-1891931288.html
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зерноградский район
ростовская область
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общество, справки, зерноградский район, ростовская область, россия, василий голубев, юрий башмет, роберт рождественский, новая россия, освобождение 1943
Ростовская область , Общество, Справки, Зерноградский район, Ростовская область, Россия, Василий Голубев, Юрий Башмет, Роберт Рождественский, Новая Россия, Освобождение 1943
В Ростовской области проходят торжества к юбилею освобождения от фашистов

В Ростовской области проходят торжества к 80-летию освобождения от фашистов

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиТоржества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.
По данным правительства региона, днем губернатор области Василий Голубев принял участие церемонии возложения гирлянды Славы к Вечному огню у мемориала на территории музейного комплекса "Самбекские высоты". На Аллее памяти прошла церемония захоронения останков 24 бойцов Великой Отечественной войны.
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"Сегодня здесь обретут покой 24 бойца. Установлены имена двоих из тех, кто будет предан земле сегодня: это ростовчанин Константин Владимирович Сапрыкин, капитан, штурман 248-го истребительного авиаполка, и уроженец Зерноградского района старший лейтенант Михаил Иванович Гончаров", - сказал Голубев.
Обнаружили и доставили в Ростовскую область земляков, погибших в боях на Курской дуге, активисты поискового отряда "Курган". Портрет Гончарова был передан его родственникам, приехавшим на церемонию прощания, – семье Ареховых из Зерноградского района.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиТоржества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиТоржества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
2 из 2
Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
1 из 2
Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
2 из 2
Память о героях почтили минутой молчания и залпами из стрелкового оружия. Торжественным маршем по аллее прошла рота почетного караула.
Вечером на Самбекских высотах начался концерт "Реквием. Вечная слава героям". Музыкально-литературное действие композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского исполнят народный артист РФ Сергей Гармаш и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством народного артиста Советского Союза Юрия Башмета.
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"Сегодня я впервые оказался на Самбекских высотах, это грандиозное место силы", - сказал Башмет журналистам.
Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы. С 18 по 30 августа 1943 года шли бои за окончательное освобождение Ростовской области. Тридцатое августа считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
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Ростовская областьОбществоСправкиЗерноградский районРостовская областьРоссияВасилий ГолубевЮрий БашметРоберт РождественскийНовая РоссияОсвобождение 1943
 
 
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