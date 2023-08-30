https://ria.ru/20230830/torzhestva-1893255337.html

В Ростовской области проходят торжества к юбилею освобождения от фашистов

В Ростовской области проходят торжества к юбилею освобождения от фашистов - РИА Новости, 30.08.2023

В Ростовской области проходят торжества к юбилею освобождения от фашистов

Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:45

2023-08-30T19:45

2023-08-30T20:09

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости. По данным правительства региона, днем губернатор области Василий Голубев принял участие церемонии возложения гирлянды Славы к Вечному огню у мемориала на территории музейного комплекса "Самбекские высоты". На Аллее памяти прошла церемония захоронения останков 24 бойцов Великой Отечественной войны. "Сегодня здесь обретут покой 24 бойца. Установлены имена двоих из тех, кто будет предан земле сегодня: это ростовчанин Константин Владимирович Сапрыкин, капитан, штурман 248-го истребительного авиаполка, и уроженец Зерноградского района старший лейтенант Михаил Иванович Гончаров", - сказал Голубев. Обнаружили и доставили в Ростовскую область земляков, погибших в боях на Курской дуге, активисты поискового отряда "Курган". Портрет Гончарова был передан его родственникам, приехавшим на церемонию прощания, – семье Ареховых из Зерноградского района. Память о героях почтили минутой молчания и залпами из стрелкового оружия. Торжественным маршем по аллее прошла рота почетного караула. Вечером на Самбекских высотах начался концерт "Реквием. Вечная слава героям". Музыкально-литературное действие композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского исполнят народный артист РФ Сергей Гармаш и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством народного артиста Советского Союза Юрия Башмета. "Сегодня я впервые оказался на Самбекских высотах, это грандиозное место силы", - сказал Башмет журналистам. Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы. С 18 по 30 августа 1943 года шли бои за окончательное освобождение Ростовской области. Тридцатое августа считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20230824/tekhnika-1891931288.html

https://ria.ru/20230823/urozhay-1891673256.html

https://ria.ru/20230824/ficha-1891955167.html

зерноградский район

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