В Ростовской области проходят торжества к юбилею освобождения от фашистов
В Ростовской области проходят торжества к 80-летию освобождения от фашистов
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиТоржества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.
По данным правительства региона, днем губернатор области Василий Голубев принял участие церемонии возложения гирлянды Славы к Вечному огню у мемориала на территории музейного комплекса "Самбекские высоты". На Аллее памяти прошла церемония захоронения останков 24 бойцов Великой Отечественной войны.
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"Сегодня здесь обретут покой 24 бойца. Установлены имена двоих из тех, кто будет предан земле сегодня: это ростовчанин Константин Владимирович Сапрыкин, капитан, штурман 248-го истребительного авиаполка, и уроженец Зерноградского района старший лейтенант Михаил Иванович Гончаров", - сказал Голубев.
Обнаружили и доставили в Ростовскую область земляков, погибших в боях на Курской дуге, активисты поискового отряда "Курган". Портрет Гончарова был передан его родственникам, приехавшим на церемонию прощания, – семье Ареховых из Зерноградского района.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиТоржества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
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© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиТоржества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
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Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
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Торжества в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
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Память о героях почтили минутой молчания и залпами из стрелкового оружия. Торжественным маршем по аллее прошла рота почетного караула.
Вечером на Самбекских высотах начался концерт "Реквием. Вечная слава героям". Музыкально-литературное действие композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского исполнят народный артист РФ Сергей Гармаш и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством народного артиста Советского Союза Юрия Башмета.
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"Сегодня я впервые оказался на Самбекских высотах, это грандиозное место силы", - сказал Башмет журналистам.
Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы. С 18 по 30 августа 1943 года шли бои за окончательное освобождение Ростовской области. Тридцатое августа считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.