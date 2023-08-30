https://ria.ru/20230830/tigrenok-1893052371.html

В Приморье водитель насмерть сбил краснокнижного амурского тигренка

В Приморье водитель насмерть сбил краснокнижного амурского тигренка - РИА Новости, 30.08.2023

В Приморье водитель насмерть сбил краснокнижного амурского тигренка

Водитель в Приморье на грунтовой дороге ночью насмерть сбил краснокнижного амурского тигренка, полиция проводит проверку, сообщает краевое управление МВД. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T06:01

2023-08-30T06:01

2023-08-30T09:34

россия

хабаровский край

амурская область

toyota corolla

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости. Водитель в Приморье на грунтовой дороге ночью насмерть сбил краснокнижного амурского тигренка, полиция проводит проверку, сообщает краевое управление МВД."Прошедшей ночью мужчина 1986 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Corona, в районе автодороги Киевка — Лазо, совершил наезд на хищника, который выпрыгнул из лесного массива на дорогу. Это стало полной неожиданностью для водителя. Водитель, отъехав с места происшествия, сообщил об инциденте в дежурную часть", — говорится в сообщении.ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке грунтовой дороги. На место прибыли полицейские и представители дирекции охраны животного мира.Хищник погиб, его тело направлено на медико-биологическое исследование. Полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.На водителя составили административный протокол по статье "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП".Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20220810/tigrenok-1808544998.html

россия

хабаровский край

амурская область

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россия, хабаровский край, амурская область, toyota corolla, происшествия