https://ria.ru/20230830/terakt-1893228668.html
Сальдо прокомментировал обстрел ВСУ детсада в Новой Каховке
Сальдо прокомментировал обстрел ВСУ детсада в Новой Каховке - РИА Новости, 30.08.2023
Сальдо прокомментировал обстрел ВСУ детсада в Новой Каховке
Киев совершил бесчеловечный теракт, подвергнув обстрелу мирную инфраструктуру и детский сад в Новой Каховке, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:50
2023-08-30T17:50
2023-08-30T18:56
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893243259_7:0:1909:1070_1920x0_80_0_0_16729b4bf4765bc9cc34ace5d7e41756.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Киев совершил бесчеловечный теракт, подвергнув обстрелу мирную инфраструктуру и детский сад в Новой Каховке, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале. Украинский снаряд упал во дворе детского сада "Золотая рыбка", ещё один снаряд попал в соседний дом при обстреле Новой Каховки в Херсонской области, пострадавших нет, сообщили ранее в оперштабе администрации города. По данным Сальдо, обстрел произошел в 15.30, украинские войска попали тяжёлым натовским снарядом в дом на улице Пионерской, расположенный рядом с детским садом "Золотая рыбка", от осколков возникли пожары на кровле дома и во дворе детсада. "Спасатели тушат пожар в здании, поливают кровлю детсада, чтобы не допустить распространения огня. Бороться с пламенем на открытой территории им помогают добровольцы. Очередной бесчеловечный террористический акт против мирного населения — ведь там могли быть дети. К счастью, никто не пострадал, причинён лишь материальный ущерб. Однако нелюдям всё же удалось подпортить малышам начало нового учебного года", - написал Сальдо.Он добавил ,что власти оперативно восстановят детсад за несколько дней.
https://ria.ru/20230830/donetsk-1893060714.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893243259_265:0:1692:1070_1920x0_80_0_0_fde4fbcc3d40205f59176177e0d0f0e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо прокомментировал обстрел ВСУ детсада в Новой Каховке
Сальдо назвал обстрел ВСУ детсада в Новой Каховке бесчеловечным терактом
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости.
Киев совершил бесчеловечный теракт, подвергнув обстрелу мирную инфраструктуру и детский сад в Новой Каховке, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале
.
Украинский снаряд упал во дворе детского сада "Золотая рыбка", ещё один снаряд попал в соседний дом при обстреле Новой Каховки в Херсонской области, пострадавших нет, сообщили ранее в оперштабе администрации города.
По данным Сальдо, обстрел произошел в 15.30, украинские войска попали тяжёлым натовским снарядом в дом на улице Пионерской, расположенный рядом с детским садом "Золотая рыбка", от осколков возникли пожары на кровле дома и во дворе детсада.
"Спасатели тушат пожар в здании, поливают кровлю детсада, чтобы не допустить распространения огня. Бороться с пламенем на открытой территории им помогают добровольцы. Очередной бесчеловечный террористический акт против мирного населения — ведь там могли быть дети. К счастью, никто не пострадал, причинён лишь материальный ущерб. Однако нелюдям всё же удалось подпортить малышам начало нового учебного года", - написал Сальдо.
Он добавил ,что власти оперативно восстановят детсад за несколько дней.
При ночном обстреле Донецка повреждено здание детсада