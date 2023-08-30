https://ria.ru/20230830/terakt-1893228668.html

Сальдо прокомментировал обстрел ВСУ детсада в Новой Каховке

Сальдо прокомментировал обстрел ВСУ детсада в Новой Каховке - РИА Новости, 30.08.2023

Сальдо прокомментировал обстрел ВСУ детсада в Новой Каховке

Киев совершил бесчеловечный теракт, подвергнув обстрелу мирную инфраструктуру и детский сад в Новой Каховке, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:50

2023-08-30T17:50

2023-08-30T18:56

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Киев совершил бесчеловечный теракт, подвергнув обстрелу мирную инфраструктуру и детский сад в Новой Каховке, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале. Украинский снаряд упал во дворе детского сада "Золотая рыбка", ещё один снаряд попал в соседний дом при обстреле Новой Каховки в Херсонской области, пострадавших нет, сообщили ранее в оперштабе администрации города. По данным Сальдо, обстрел произошел в 15.30, украинские войска попали тяжёлым натовским снарядом в дом на улице Пионерской, расположенный рядом с детским садом "Золотая рыбка", от осколков возникли пожары на кровле дома и во дворе детсада. "Спасатели тушат пожар в здании, поливают кровлю детсада, чтобы не допустить распространения огня. Бороться с пламенем на открытой территории им помогают добровольцы. Очередной бесчеловечный террористический акт против мирного населения — ведь там могли быть дети. К счастью, никто не пострадал, причинён лишь материальный ущерб. Однако нелюдям всё же удалось подпортить малышам начало нового учебного года", - написал Сальдо.Он добавил ,что власти оперативно восстановят детсад за несколько дней.

https://ria.ru/20230830/donetsk-1893060714.html

новая каховка

херсонская область

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Влада Копылова

происшествия, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо