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Легендарная Таганка открыла сезон гастролями в Красноярске - РИА Новости, 30.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:42 30.08.2023 (обновлено: 11:00 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/teatr-1892664376.html
Легендарная Таганка открыла сезон гастролями в Красноярске
Легендарная Таганка открыла сезон гастролями в Красноярске - РИА Новости, 30.08.2023
Легендарная Таганка открыла сезон гастролями в Красноярске
Московский Театр на Таганке побывал в Красноярске с гастролями. Знаменитая труппа показала публике два спектакля: "Вишневый сад. Комедия" в постановке режиссера РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:42
2023-08-30T11:00
москва
театр на таганке
денис азаров
исаак бабель
ирина апексимова
культура
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Московский Театр на Таганке побывал в Красноярске с гастролями. Знаменитая труппа показала публике два спектакля: "Вишневый сад. Комедия" в постановке режиссера Юрия Муравицкого и "Поцелуй. Конармия" в постановке Дениса Азарова, сообщают организаторы.Гастроли прошли при поддержке министерства культуры Красноярского края и компании "Полюс".Денис Азаров обратился к рассказу Исаака Бабеля "Поцелуй" в 2022 году. Этот текст – один из 38 из сборника "Конармия", история любви на фоне хаоса гражданской войны. Режиссер поместил действие в условное, почти пустое пространство. Он определяет этот спектакль как "полусон-видение". Минимум слов и максимум ощущений – это канва, внутри которой выстраиваются отношения мужчины и женщины. Действующие лица – пятеро героев и семь красноармейцев, для каждого Азаров сочинил свою "сцену-сон". Постановка "Поцелуй. Конармия" стала одной из главных премьер Театра на Таганке прошлого сезона, получив положительные отзывы критиков и публики.Спектакль "Вишневый сад. Комедия" в интерпретации Юрия Муравицкого появился в репертуаре труппы в 2021 году. В театре отмечают, что это – смелое переосмысление классического текста Чехова, воплощенного в эстрадной стилистке. "Вишневый сад" – последняя пьеса Чехова, своеобразное завещание, и сыграть ее как комедию очень непросто. ­Муравицкий подчеркивает: он стремился создать живой спектакль про то, как "мы все пытаемся преодолеть эту самую "чеховскую тоску", в которую каждый раз неизбежно проваливаемся".Во время гастролей директор театра Ирина Апексимова отметила, что для Таганки важно иметь возможность видеть регионального зрителя, а благодаря поддержке компании "Полюс" открыли 60-й сезон гастролями в Красноярске. "Мы привезли два ярких, разноплановых спектакля, так как зрители в этом городе отличаются высокой насмотренностью и очень рады, что получили такой теплый прием", - сказала она.Второй год подряд гастроли организует лидер российской золотодобычи "Полюс". "Вся системная социальная деятельность компании направлена на улучшение качества жизни в регионах нашего присутствия. Во многих городах именно театры являются центрами развития культурной среды. Поэтому вот уже 8 лет мы проводим профессиональный конкурс "Полюс. Золотой сезон" для региональных театральных коллективов, а для зрителей организуем встречи с лучшими, легендарными как в случае с Таганкой театрами страны", - приводятся в сообщении слова директора по связям с общественностью компании "Полюс" Виктории Васильевой.
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москва, театр на таганке, денис азаров, исаак бабель, ирина апексимова, культура
Москва, Театр на Таганке, Денис Азаров, Исаак Бабель, Ирина Апексимова, Культура, Культура

Легендарная Таганка открыла сезон гастролями в Красноярске

© Фото : пресс-служба компании "Полюс"Московский Театр на Таганке побывал в Красноярске с гастролями
Московский Театр на Таганке побывал в Красноярске с гастролями - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : пресс-служба компании "Полюс"
Московский Театр на Таганке побывал в Красноярске с гастролями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Московский Театр на Таганке побывал в Красноярске с гастролями. Знаменитая труппа показала публике два спектакля: "Вишневый сад. Комедия" в постановке режиссера Юрия Муравицкого и "Поцелуй. Конармия" в постановке Дениса Азарова, сообщают организаторы.
Гастроли прошли при поддержке министерства культуры Красноярского края и компании "Полюс".
© Фото : пресс-служба компании "Полюс"Московский Театр на Таганке побывал в Красноярске с гастролями
Московский Театр на Таганке побывал в Красноярске с гастролями - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : пресс-служба компании "Полюс"
Московский Театр на Таганке побывал в Красноярске с гастролями
Денис Азаров обратился к рассказу Исаака Бабеля "Поцелуй" в 2022 году. Этот текст – один из 38 из сборника "Конармия", история любви на фоне хаоса гражданской войны. Режиссер поместил действие в условное, почти пустое пространство. Он определяет этот спектакль как "полусон-видение". Минимум слов и максимум ощущений – это канва, внутри которой выстраиваются отношения мужчины и женщины. Действующие лица – пятеро героев и семь красноармейцев, для каждого Азаров сочинил свою "сцену-сон". Постановка "Поцелуй. Конармия" стала одной из главных премьер Театра на Таганке прошлого сезона, получив положительные отзывы критиков и публики.
Спектакль "Вишневый сад. Комедия" в интерпретации Юрия Муравицкого появился в репертуаре труппы в 2021 году. В театре отмечают, что это – смелое переосмысление классического текста Чехова, воплощенного в эстрадной стилистке. "Вишневый сад" – последняя пьеса Чехова, своеобразное завещание, и сыграть ее как комедию очень непросто. ­Муравицкий подчеркивает: он стремился создать живой спектакль про то, как "мы все пытаемся преодолеть эту самую "чеховскую тоску", в которую каждый раз неизбежно проваливаемся".
Во время гастролей директор театра Ирина Апексимова отметила, что для Таганки важно иметь возможность видеть регионального зрителя, а благодаря поддержке компании "Полюс" открыли 60-й сезон гастролями в Красноярске. "Мы привезли два ярких, разноплановых спектакля, так как зрители в этом городе отличаются высокой насмотренностью и очень рады, что получили такой теплый прием", - сказала она.
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Второй год подряд гастроли организует лидер российской золотодобычи "Полюс". "Вся системная социальная деятельность компании направлена на улучшение качества жизни в регионах нашего присутствия. Во многих городах именно театры являются центрами развития культурной среды. Поэтому вот уже 8 лет мы проводим профессиональный конкурс "Полюс. Золотой сезон" для региональных театральных коллективов, а для зрителей организуем встречи с лучшими, легендарными как в случае с Таганкой театрами страны", - приводятся в сообщении слова директора по связям с общественностью компании "Полюс" Виктории Васильевой.
 
КультураМоскваТеатр на ТаганкеДенис АзаровИсаак БабельИрина АпексимоваКультура
 
 
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