https://ria.ru/20230830/tayvan-1893054106.html

Тайвань за сутки отследил 32 самолета армии КНР вблизи острова

Тайвань за сутки отследил 32 самолета армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 30.08.2023

Тайвань за сутки отследил 32 самолета армии КНР вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 32 воздушных судов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК),... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T06:48

2023-08-30T06:48

2023-08-30T06:48

в мире

тайвань

народно-освободительная армия китая

нэнси пелоси

китай

сша

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ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 32 воздушных судов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "К 06.00 (01.00 мск) 30 августа вокруг Тайваня были зафиксированы 32 воздушных судна и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X (бывшая Twitter). Отмечается, что 12 из 32 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая шесть истребителей J-10 и четыре истребителя J-16. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230705/tayvan-1882395669.html

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китай

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в мире, тайвань, народно-освободительная армия китая, нэнси пелоси, китай, сша