https://ria.ru/20230830/tayvan-1893054106.html
Тайвань за сутки отследил 32 самолета армии КНР вблизи острова
Тайвань за сутки отследил 32 самолета армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 30.08.2023
Тайвань за сутки отследил 32 самолета армии КНР вблизи острова
Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 32 воздушных судов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК),... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T06:48
2023-08-30T06:48
2023-08-30T06:48
в мире
тайвань
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 32 воздушных судов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "К 06.00 (01.00 мск) 30 августа вокруг Тайваня были зафиксированы 32 воздушных судна и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X (бывшая Twitter). Отмечается, что 12 из 32 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая шесть истребителей J-10 и четыре истребителя J-16. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230705/tayvan-1882395669.html
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в мире, тайвань, народно-освободительная армия китая, нэнси пелоси, китай, сша
В мире, Тайвань, Народно-освободительная армия Китая, Нэнси Пелоси, Китай, США
Тайвань за сутки отследил 32 самолета армии КНР вблизи острова
Минобороны Тайваня отследило 32 самолета и пять кораблей НОАК вблизи острова
ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 32 воздушных судов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
«
"К 06.00 (01.00 мск) 30 августа вокруг Тайваня были зафиксированы 32 воздушных судна и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X (бывшая Twitter).
Отмечается, что 12 из 32 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая шесть истребителей J-10 и четыре истребителя J-16.
Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай
, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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