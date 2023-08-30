https://ria.ru/20230830/taksist-1893222307.html

В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к 15-летней пассажирке

В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к 15-летней пассажирке - РИА Новости, 30.08.2023

В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к 15-летней пассажирке

В Подмосковье задержали водителя такси из Таджикистана, который приставал к 15-летней пассажирке, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:36

2023-08-30T17:36

2023-08-30T17:36

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

таджикистан

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Подмосковье задержали водителя такси из Таджикистана, который приставал к 15-летней пассажирке, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ в среду. "Судом арестован 30-летний мужчина - уроженец Таджикистана. Он обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности 15-летней девочки (пункт "а" части 3 ст. 132 УК РФ)", - сказали в ведомстве. По данным следствия, 27 августа обвиняемый вез девочку и её младшую сестру в такси из Реутова в Балашиху. Во время поездки мужчина начал приставать к девочке. После произошедшего она обратилась в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20230630/koloniya-1881391390.html

московская область (подмосковье)

россия

таджикистан

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)