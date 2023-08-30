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В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к 15-летней пассажирке - РИА Новости, 30.08.2023
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17:36 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/taksist-1893222307.html
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к 15-летней пассажирке
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к 15-летней пассажирке - РИА Новости, 30.08.2023
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к 15-летней пассажирке
В Подмосковье задержали водителя такси из Таджикистана, который приставал к 15-летней пассажирке, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:36
2023-08-30T17:36
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
таджикистан
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Подмосковье задержали водителя такси из Таджикистана, который приставал к 15-летней пассажирке, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ в среду. "Судом арестован 30-летний мужчина - уроженец Таджикистана. Он обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности 15-летней девочки (пункт "а" части 3 ст. 132 УК РФ)", - сказали в ведомстве. По данным следствия, 27 августа обвиняемый вез девочку и её младшую сестру в такси из Реутова в Балашиху. Во время поездки мужчина начал приставать к девочке. После произошедшего она обратилась в правоохранительные органы.
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московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали таксиста, пристававшего к 15-летней пассажирке

В Подмосковье задержали водителя такси, пристававшего к 15-летней пассажирке

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Подмосковье задержали водителя такси из Таджикистана, который приставал к 15-летней пассажирке, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ в среду.
«
"Судом арестован 30-летний мужчина - уроженец Таджикистана. Он обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности 15-летней девочки (пункт "а" части 3 ст. 132 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, 27 августа обвиняемый вез девочку и её младшую сестру в такси из Реутова в Балашиху. Во время поездки мужчина начал приставать к девочке. После произошедшего она обратилась в правоохранительные органы.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияТаджикистанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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