Телефонная связь между Москвой и Вашингтоном – "красный телефон"

Горячая линия "Вашингтон – Москва", предназначенная для связи руководителей СССР и США, начала свою работу 30 августа 1963 года. Поводом к ее появлению стал...

Горячая линия "Вашингтон – Москва", предназначенная для связи руководителей СССР и США, начала свою работу 30 августа 1963 года. Поводом к ее появлению стал Карибский кризис 1962 года – единственный в истории случай, когда две страны стояли на грани ядерной войны. Впервые с идеей организации системы прямой связи между СССР и США выступило советское правительство. Это было сделано в 1954 году, после Корейской войны, в которую были втянуты обе державы. Опасаясь, что прямое столкновение между советскими и американскими войсками могло бы привести к началу ядерной войны, руководство Советского Союза предложило проложить прямую линию связи между Москвой и Вашингтоном, чтобы опасные инциденты можно было обсуждать в режиме реального времени. Однако такая инициатива не нашла серьезной поддержки в США, и переговоры о возможной реализации советского проекта, прошедшие в Женеве (Швейцария) в 1958 году, не привели ни к какому результату. Лишь пять лет спустя, в 1963 году, Вашингтон стал рассматривать предложение о прямой линии.Представители Белого дома заговорили о необходимости создания горячей линии между Вашингтоном и Москвой, так как такой способ связи позволил бы быстрее обмениваться сообщениями (в самый разгар Карибского кризиса, чтобы получить и расшифровать сообщение Никиты Хрущева из трех тысяч символов, Соединенным Штатам потребовалось 12 часов). Это давало бы возможность оперативно реагировать на возникавшие конфликты – ведь именно благодаря прямым переговорам между лидерами двух держав Карибский кризис был разрешен. Советский Союз предложение принял, и 20 июня 1963 года в Женеве СССР и США заключили двустороннее соглашение о создании системы прямой связи между державами для уменьшения опасности ядерного конфликта. Горячую линию "Вашингтон – Москва" символизирует красный телефон, однако первоначально она представляла собой две защищенные линии связи: телеграфную сеть, для которой из Вашингтона через Лондон (Великобритания), Копенгаген (Дания), Стокгольм (Швеция) и Хельсинки (Финляндия) в Москву шел подводный трансатлантический кабель, и радиотелеграфную резервную линию, ретранслятор которой был установлен в марокканском Танжере.В соответствии с женевским соглашением телеграфная сеть должна была финансироваться в равных долях двумя державами, что предусматривало разделение эксплуатационных расходов поровну. Кроме того, в соглашении подчеркивалось, что горячая линия должна была использоваться только в случае чрезвычайной ситуации. В 1985 году к телеграфной линии добавился факс. С 1991 года главы государств получили возможность говорить друг с другом по прямому телефону. Сегодня горячая линия представляет собой целую коммуникационную систему, предусматривающую возможность передачи простых текстовых и факсимильных сообщений, отправку электронных писем и голосовую связь.Первое пробное письмо по "красному телефону" было отправлено 30 августа 1963 года. Американцы передали в Москву сообщение "Быстрая бурая лиса перепрыгнула через спину ленивой собаки 1234567890" (The quick brown fox jumped over the lazy dog’s back 1234567890) – оно содержала все буквы английского алфавита, апостроф и все цифры. Советская сторона в ответ отправила поэтическое описание московского закатного солнца – оно содержало все 32 буквы русского кириллического алфавита.Первым важным посланием по линии было сообщение об убийстве в ноябре 1963 года президента США Джона Кеннеди.Первый полноценный случай использования линии – арабо-израильская шестидневная война 1967 года: 5 июня 1967 года из Москвы в Вашингтон поступило официальное обращение с просьбой уточнить, принимает ли Америка участие в конфликте и готова ли она не допустить опасного сближения советского и американского флотов в Средиземном море. Всего в этот день по "красному телефону" прошло 20 депеш, которые позволили не допустить советско-американских столкновений поблизости от зоны боевых действий.В 1971 году вновь возникла необходимость в горячей линии: Москва и Вашингтон обменивались сообщениями в ходе Третьей индо-пакистанской войны. Тогда инициатором стал президент США Ричард Никсон.В 1979 году президент США Джимми Картер использовал "красный телефон", чтобы осудить ввод советских войск в Афганистан.В 1986 году к горячей линии обратился президент США Рональд Рейган в связи с арестом и обвинением в шпионаже американского журналиста Николаса Данилоффа.Использовался "красный телефон" и в 2000-е годы – в частности, для обсуждения вторжения США в Ирак в 2003 году."Красный телефон" стал одним из символов Холодной войны и итогом первого двустороннего соглашения между двумя державами по предотвращению ядерной войны.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

