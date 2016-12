Что такое "красный телефон" и как часто он звонит

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Дистанционное общение между лидерами разных стран — явление привычное, однако, как сообщают СМИ, Барак Обама в преддверии выборов связался с Москвой по особому "красному телефону", чтобы заявить российскому президенту о недопустимости вмешательства в избирательный процесс США.

По последним данным, это был просто закрытый канал связи, а не тот самый "красный телефон".

И тем не менее, что это за необычный аппарат?

Для начала стоит понять, как вообще организуются подобные переговоры мировых лидеров.

Переговоры



К примеру, избранный президент Дональд Трамп хочет позвонить федеральному канцлеру Ангеле Меркель. Как это происходит? В любое время дня и ночи по мобильному? А может, достаточно пары смс? Или набрать канцелярию федерального канцлера и попросить госпожу Меркель к аппарату?

Разумеется, все не так просто. Есть определенный регламент, которому нужно следовать, и подготовительная работа, которую необходимо проделать сотрудникам администраций президентов и других высокопоставленных руководителей.

Если отношения у стран устоявшиеся, оперативному центру одной из них достаточно связаться с коллегами из другой и на словах сообщить: "наш президент готов говорить с вашим".

В случае же, когда отношения не слишком тесные, посол одной из стран должен подать формальное прошение от имени своего лидера. Стороны обсуждают причины для телефонного звонка, тему будущего разговора, после чего ему подыскивают место в напряженном президентском (канцлерском, министерском и так далее) графике.

В 2014 году корреспондент Yahoo News Оливье Нокс подробно расспросил помощников Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона о том, как к телефонному разговору с иностранным лидером готовят президента США.

Этим занимается Национальный совет безопасности (NSC), который подготавливает своему начальнику полное досье на собеседника. В нем содержится информация обо всем, в том числе о здоровье родных и близких, личной жизни и особенностях характера.

К примеру, если у президента такой-то страны заболела супруга, NSC обязательно напомнит в разговоре с ним проявить вежливость и узнать о состоянии ее здоровья.

При этом, как писал Нокс, несмотря на развитие коммуникаций, программного обеспечения и смартфонов, "технологии XIX века все еще правят бал".

Один из помощников президента объяснил, чем так хорош именно старый-добрый телефонный аппарат. "Такой разговор не требует отсрочки. Все относительно легко подключить и обезопасить, но при этом разговор — очень личная вещь. И телефон есть практически у каждого", — объяснил он.

Примечательно, что со времен Уотергейтского скандала разговоры такого рода якобы не записывают. Зато сразу несколько сотрудников NSC прослушивают его и отпечатывают в виде текста, изо всех сил стараясь угнаться за темпом разговора.

Еще одно важное действующее лицо, в чьи обязанности входит "подслушивать" — переводчик. Но, разумеется, прежде чем получить доступ к разговорам на таком уровне, ему приходится пройти через огонь, воду и полиграф.

Все это, конечно, хорошо, но как быть, если дело не терпит отлагательств и связаться с главой другой страны нужно незамедлительно? Особенно в ситуации, когда ядерные боеголовки приведены в полную боеготовность.

"Красный телефон"

Вот тут-то на помощь и пришел "красный телефон". Хотя на самом деле он вовсе не красный и совсем не телефон.

Это горячая линия связи между Вашингтоном и Москвой, благоразумно созданная лидерами США и СССР в разгаре холодной войны в 1963 году после Карибского кризиса, который, как известно, чудом не перерос в ядерную войну.

В ходе тех событий у США ушло примерно 12 часов на то, чтобы получить и дешифровать послание Никиты Хрущева из трех тысяч слов. Само собой, в ситуации настолько напряженной речи о таких больших сроках быть не может.

Поэтому 20 июня 1963 года в Женеве представители двух враждующих, по сути, стран и подписали "Меморандум о взаимопонимании, касающийся создания прямой линии связи".

Ее цель — информировать друг друга о тех или иных инцидентах, в том числе о несчастных случаях, связанных с ядерной энергией, а также о внеплановых перемещениях флота и войск — таких, которые противоположная сторона могла бы (в случае отсутствия каких-либо объяснений) расценить как провокацию.

Позвонить по этой линии в буквальном смысле — как по мобильнику, например, — увы, нельзя — можно только передавать сообщения и графику — схемы или диаграммы. Сначала для их передачи использовали телетайп, позже — факс, а с 2008 года — защищенный канал для передачи электронных писем.

Их сразу переводили и отправляли в командный центр вместе с оригиналом. В случае чего-то совсем срочного — например, все той же ядерной угрозы, суть сообщения передавалась по телефону еще до перевода.

В США "красный телефон" находится в Главном командном центре вооруженных сил страны в Пентагоне. Раньше горячая линия регулярно тестировалась, причем с помощью классики мировой литературы — но такой, чтобы противоположная сторона не истолковала текст как намек на что-то. Например, пассажи из книжки про Винни-Пуха американцы не использовали, прекрасно понимая, что медведь — символ России.

Дважды в год сотрудники, обслуживающие горячую линию, обменивались не текстовыми сообщениями, а приветствиями — в канун нового года и 30 августа, в годовщину создания линии. Так было в 80-е годы, по крайней мере.

Что касается самого образа "красного телефона", некоторые эксперты — в частности, писатель и журналист Том Кальвин, считают, что его придумали в Голливуде. К примеру, в 1964 году вышел сатирический фильм Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу". В нем один из героев Питера Селлерса президент Меркин Маффли звонит в Кремль именно по такому аппарату.

© Фото: Public domain Кадр из фильма "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу"

Когда использовали

Первое сообщение, отправленное по "красному телефону" в Москву, состояло из текста "The quick brown fox jumped over the lazy dog's back 1234567890" (дословный перевод — " Быстрая бурая лиса прыгает через спину ленивой собаки").

В этой фразе содержатся все буквы латинского алфавита, а также арабские цифры и апостроф. С ее помощью обычно проверяли исправность телетайпов и пишущих машинок.

Официально же американцы впервые обратились к горячей линии после того, как в ноябре 1963 года был убит президент Джон Кеннеди.

СССР впервые официально использовали горячую линию 5-го июня 1967 года, когда началась Шестидневная война (между Израилем с одной стороны и несколькими арабскими странами с другой). В первом из примерно 20 сообщений председатель Совета министров Алексей Косыгин заявил о том, что "долг всех великих держав" — добиться прекращения этого конфликта.

Москва хотела узнать, связаны ли США с внезапной атакой Израильских военных на Египет, которых СССР тогда поддерживали. Президент Линдон Джонсон заверил, что США не имеют к этому никакого отношения.

Кроме того, Москва и Вашингтон обменивались сообщениями по этой линии в ходе Третьей индо-пакистанской войны (декабрь 1971 года) — тогда инициатором стал президент Ричард Никсон.

В 1979 году президент Джимми Картер использовал горячую линию, чтобы осудить ввод советских войск в Афганистан.

© AP Photo/ Dennis Cook Президент США Рональд Рейган в Овальном кабинете Белого дома. 28 января 1986 года

В 1986 году к горячей линии обратился президент Рональд Рейган, который, согласно имеющимся данным, не скупился на прямые угрозы в связи с арестом и обвинением в шпионаже американского журналиста Николаса Данилоффа. С точки зрения Вашингтона, Москва сделала это нарочно — якобы в отместку за арест ФБР советского физика Геннадия Захарова, работавшего в ООН. После напряженных переговоров США и СССР обменялись "пленными" без предъявления обвинений.

Использовался "красный телефон" и в 00-е — в частности, для обсуждения вторжения США в Ирак в 2003 году. А вот администрация Барака Обамы до случая с "хакерами" к такому каналу связи еще ни разу не прибегала.

Правда, ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отметивший, что разговор о хакерских атаках между президентами США и России проходили "по обычной закрытой линии связи", которые есть "между Москвой и еще рядом мировых столиц". Таким образом, получается, что канал NBC сообщивший именно о "красном телефоне", по всей видимости, допустил неточность.