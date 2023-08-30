https://ria.ru/20230830/svalki-1893061904.html

Бурятия получила около 49 миллионов рублей на ликвидацию свалок

Бурятия получила около 49 миллионов рублей на ликвидацию свалок - РИА Новости, 30.08.2023

Бурятия получила около 49 миллионов рублей на ликвидацию свалок

Почти 49 миллионов рублей выделили Бурятии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:48

2023-08-30T08:48

2023-08-30T08:48

кабанский район

алексей цыденов

общество

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 30 авг – РИА Новости. Почти 49 миллионов рублей выделили Бурятии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. "Из федерального бюджета нам выделили почти 49 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок", - написал Цыденов. Отмечается, что субсидия будет направлена на ликвидацию десяти свалок в Кабанском районе общей площадью около 23 гектаров.

https://ria.ru/20230527/svalki-1874527705.html

кабанский район

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кабанский район, алексей цыденов, общество, республика бурятия