https://ria.ru/20230830/svalki-1893061904.html
Бурятия получила около 49 миллионов рублей на ликвидацию свалок
Бурятия получила около 49 миллионов рублей на ликвидацию свалок - РИА Новости, 30.08.2023
Бурятия получила около 49 миллионов рублей на ликвидацию свалок
Почти 49 миллионов рублей выделили Бурятии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:48
2023-08-30T08:48
2023-08-30T08:48
кабанский район
алексей цыденов
общество
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 30 авг – РИА Новости. Почти 49 миллионов рублей выделили Бурятии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. "Из федерального бюджета нам выделили почти 49 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок", - написал Цыденов. Отмечается, что субсидия будет направлена на ликвидацию десяти свалок в Кабанском районе общей площадью около 23 гектаров.
https://ria.ru/20230527/svalki-1874527705.html
кабанский район
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабанский район, алексей цыденов, общество, республика бурятия
Кабанский район, Алексей Цыденов, Общество, Республика Бурятия
Бурятия получила около 49 миллионов рублей на ликвидацию свалок
Бурятия получила 49 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок