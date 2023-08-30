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Бурятия получила около 49 миллионов рублей на ликвидацию свалок - РИА Новости, 30.08.2023
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08:48 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/svalki-1893061904.html
Бурятия получила около 49 миллионов рублей на ликвидацию свалок
Бурятия получила около 49 миллионов рублей на ликвидацию свалок - РИА Новости, 30.08.2023
Бурятия получила около 49 миллионов рублей на ликвидацию свалок
Почти 49 миллионов рублей выделили Бурятии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:48
2023-08-30T08:48
кабанский район
алексей цыденов
общество
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 30 авг – РИА Новости. Почти 49 миллионов рублей выделили Бурятии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. "Из федерального бюджета нам выделили почти 49 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок", - написал Цыденов. Отмечается, что субсидия будет направлена на ликвидацию десяти свалок в Кабанском районе общей площадью около 23 гектаров.
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кабанский район
республика бурятия
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кабанский район, алексей цыденов, общество, республика бурятия
Кабанский район, Алексей Цыденов, Общество, Республика Бурятия
Бурятия получила около 49 миллионов рублей на ликвидацию свалок

Бурятия получила 49 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

© РИА Новости / Алексей МайшевЭкскаватор работает на свалке
Экскаватор работает на свалке - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Экскаватор работает на свалке. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 30 авг – РИА Новости. Почти 49 миллионов рублей выделили Бурятии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
"Из федерального бюджета нам выделили почти 49 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок", - написал Цыденов.
Отмечается, что субсидия будет направлена на ликвидацию десяти свалок в Кабанском районе общей площадью около 23 гектаров.
Несанкционированная свалка - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Правительство одобрило перераспределение субсидий на ликвидацию свалок
27 мая, 13:18
 
Кабанский районАлексей ЦыденовОбществоРеспублика Бурятия
 
 
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