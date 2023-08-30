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"Лучше уйти сейчас". Разведчик раскрыл судьбу Зеленского в ходе СВО - РИА Новости, 30.08.2023
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11:40 30.08.2023 (обновлено: 11:58 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/sudba-1893111788.html
"Лучше уйти сейчас". Разведчик раскрыл судьбу Зеленского в ходе СВО
"Лучше уйти сейчас". Разведчик раскрыл судьбу Зеленского в ходе СВО - РИА Новости, 30.08.2023
"Лучше уйти сейчас". Разведчик раскрыл судьбу Зеленского в ходе СВО
Президент Украины Владимир Зеленский не переживет вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:40
2023-08-30T11:58
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
скотт риттер
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не переживет вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.&quot;Он как моль, которую тянет к огню. Он знает, что сгорит. Он все время возвращается к свету, и он будет делать это много раз, и он погибнет, либо от рук русских, либо от своего собственного народа&quot;, — указал эксперт.По его словам, несмотря на все ухудшающееся положение для Украины, Зеленский предпочитает оставаться у власти из-за патологической зависимости от внимания к нему со стороны Запада.Главе государства лучше уйти в отставку сейчас, пока еще не слишком поздно, утверждает бывший разведчик.&quot;Будь он умным, то он уехал бы за границу и никогда не возвращался бы. Ушел бы в отставку и скрывался в одном из домов за несколько миллионов долларов, купленных на деньги украинского народа и налогов граждан США&quot;, — отметил Риттер.Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот.
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, скотт риттер
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Скотт Риттер
"Лучше уйти сейчас". Разведчик раскрыл судьбу Зеленского в ходе СВО

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский не переживет конфликт на Украине

© AFP 2023 / RAMZI HAIDAR Скотт Риттер
 Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023 / RAMZI HAIDAR
Скотт Риттер. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не переживет вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.
«

"Он как моль, которую тянет к огню. Он знает, что сгорит. Он все время возвращается к свету, и он будет делать это много раз, и он погибнет, либо от рук русских, либо от своего собственного народа", — указал эксперт.

По его словам, несмотря на все ухудшающееся положение для Украины, Зеленский предпочитает оставаться у власти из-за патологической зависимости от внимания к нему со стороны Запада.
Главе государства лучше уйти в отставку сейчас, пока еще не слишком поздно, утверждает бывший разведчик.
«

"Будь он умным, то он уехал бы за границу и никогда не возвращался бы. Ушел бы в отставку и скрывался в одном из домов за несколько миллионов долларов, купленных на деньги украинского народа и налогов граждан США", — отметил Риттер.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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