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"Лучше уйти сейчас". Разведчик раскрыл судьбу Зеленского в ходе СВО
"Лучше уйти сейчас". Разведчик раскрыл судьбу Зеленского в ходе СВО - РИА Новости, 30.08.2023
"Лучше уйти сейчас". Разведчик раскрыл судьбу Зеленского в ходе СВО
Президент Украины Владимир Зеленский не переживет вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:40
2023-08-30T11:40
2023-08-30T11:58
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владимир зеленский
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не переживет вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty."Он как моль, которую тянет к огню. Он знает, что сгорит. Он все время возвращается к свету, и он будет делать это много раз, и он погибнет, либо от рук русских, либо от своего собственного народа", — указал эксперт.По его словам, несмотря на все ухудшающееся положение для Украины, Зеленский предпочитает оставаться у власти из-за патологической зависимости от внимания к нему со стороны Запада.Главе государства лучше уйти в отставку сейчас, пока еще не слишком поздно, утверждает бывший разведчик."Будь он умным, то он уехал бы за границу и никогда не возвращался бы. Ушел бы в отставку и скрывался в одном из домов за несколько миллионов долларов, купленных на деньги украинского народа и налогов граждан США", — отметил Риттер.Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот.
https://ria.ru/20230830/krym-1893077132.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, скотт риттер
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Скотт Риттер
"Лучше уйти сейчас". Разведчик раскрыл судьбу Зеленского в ходе СВО
Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский не переживет конфликт на Украине