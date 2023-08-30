Рейтинг@Mail.ru
Сеченовский университет установил повышенную стипендию детям участников СВО - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/stipendiya-1893165682.html
Сеченовский университет установил повышенную стипендию детям участников СВО
Сеченовский университет установил повышенную стипендию детям участников СВО - РИА Новости, 30.08.2023
Сеченовский университет установил повышенную стипендию детям участников СВО
Сеченовский университет будет платить повышенную стипендию детям участников СВО – в дополнение к базовой стипендии в 2 тысячи рублей, студентам предоставят... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:26
2023-08-30T14:26
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0d254ad3cbb415bfa1d38f035a9a3368.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сеченовский университет будет платить повышенную стипендию детям участников СВО – в дополнение к базовой стипендии в 2 тысячи рублей, студентам предоставят ежемесячную материальную помощь в размере 8 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "В дополнение к базовой академической стипендии, которая составляет 2 000 рублей, учащимся по отдельной квоте будут выплачивать материальную помощь – 8 000 рублей в месяц", - говорится в сообщении. В этом году в Сеченовский университет в рамках отдельной квоты поступили 75 детей участников специальной военной операции, а также детей врачей, проявивших героизм во время пандемии COVID-19, уточнили в пресс-службе. Все, кто подал заявление в университет по этой квоте, стали первокурсниками.
https://ria.ru/20230823/obschestvo-1891719509.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_00e34c8bec816ed74432d04cba7ce52b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Сеченовский университет установил повышенную стипендию детям участников СВО

Сеченовский университет будет платить повышенную стипендию детям участников СВО

CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek / Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия
Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek /
Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сеченовский университет будет платить повышенную стипендию детям участников СВО – в дополнение к базовой стипендии в 2 тысячи рублей, студентам предоставят ежемесячную материальную помощь в размере 8 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
«
"В дополнение к базовой академической стипендии, которая составляет 2 000 рублей, учащимся по отдельной квоте будут выплачивать материальную помощь – 8 000 рублей в месяц", - говорится в сообщении.
В этом году в Сеченовский университет в рамках отдельной квоты поступили 75 детей участников специальной военной операции, а также детей врачей, проявивших героизм во время пандемии COVID-19, уточнили в пресс-службе. Все, кто подал заявление в университет по этой квоте, стали первокурсниками.
Дети в детском саду - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В Тульской области дети участников СВО получат преференции
23 августа, 12:42
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала