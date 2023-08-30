https://ria.ru/20230830/stipendiya-1893165682.html
Сеченовский университет установил повышенную стипендию детям участников СВО
Сеченовский университет установил повышенную стипендию детям участников СВО - РИА Новости, 30.08.2023
Сеченовский университет установил повышенную стипендию детям участников СВО
Сеченовский университет будет платить повышенную стипендию детям участников СВО – в дополнение к базовой стипендии в 2 тысячи рублей, студентам предоставят... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:26
2023-08-30T14:26
2023-08-30T14:26
общество
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сеченовский университет будет платить повышенную стипендию детям участников СВО – в дополнение к базовой стипендии в 2 тысячи рублей, студентам предоставят ежемесячную материальную помощь в размере 8 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "В дополнение к базовой академической стипендии, которая составляет 2 000 рублей, учащимся по отдельной квоте будут выплачивать материальную помощь – 8 000 рублей в месяц", - говорится в сообщении. В этом году в Сеченовский университет в рамках отдельной квоты поступили 75 детей участников специальной военной операции, а также детей врачей, проявивших героизм во время пандемии COVID-19, уточнили в пресс-службе. Все, кто подал заявление в университет по этой квоте, стали первокурсниками.
https://ria.ru/20230823/obschestvo-1891719509.html
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общество
Сеченовский университет установил повышенную стипендию детям участников СВО
Сеченовский университет будет платить повышенную стипендию детям участников СВО
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сеченовский университет будет платить повышенную стипендию детям участников СВО – в дополнение к базовой стипендии в 2 тысячи рублей, студентам предоставят ежемесячную материальную помощь в размере 8 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
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"В дополнение к базовой академической стипендии, которая составляет 2 000 рублей, учащимся по отдельной квоте будут выплачивать материальную помощь – 8 000 рублей в месяц", - говорится в сообщении.
В этом году в Сеченовский университет в рамках отдельной квоты поступили 75 детей участников специальной военной операции, а также детей врачей, проявивших героизм во время пандемии COVID-19, уточнили в пресс-службе. Все, кто подал заявление в университет по этой квоте, стали первокурсниками.
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