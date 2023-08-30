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Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм
Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм - РИА Новости, 30.08.2023
Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм
США и Запад продолжают инвестировать в терроризм для достижения своих политических целей, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в ходе совместной... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T20:47
2023-08-30T20:47
2023-08-30T20:47
сша
сирия
дамаск (город)
фейсал микдад
хосейн амир абдоллахиан
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КАИР, 30 авг - РИА Новости. США и Запад продолжают инвестировать в терроризм для достижения своих политических целей, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в ходе совместной пресс-конференции в Дамаске со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. В среду Абдоллахиан прибыл с визитом в сирийскую столицу Дамаск. "Мы обсудили вызовы, которым подвергаются как Сирия, так и Иран, и обратили внимание на продолжение агрессивной политики со стороны Запада в отношении двух стран, а также то, что США и Запад продолжают использовать старые и новые средства, в частности инвестиции в терроризм для достижения политических целей", - сказал Микдад на пресс-конференции, которую транслировало сирийское телевидение.
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сша, сирия, дамаск (город), фейсал микдад, хосейн амир абдоллахиан
США, Сирия, Дамаск (город), Фейсал Микдад, Хосейн Амир Абдоллахиан
Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм
Глава МИД Сирии: США и Запад инвестируют в терроризм ради политических целей