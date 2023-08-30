https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм

Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм - РИА Новости, 30.08.2023

Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм

США и Запад продолжают инвестировать в терроризм для достижения своих политических целей, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в ходе совместной... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T20:47

2023-08-30T20:47

2023-08-30T20:47

сша

сирия

дамаск (город)

фейсал микдад

хосейн амир абдоллахиан

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КАИР, 30 авг - РИА Новости. США и Запад продолжают инвестировать в терроризм для достижения своих политических целей, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в ходе совместной пресс-конференции в Дамаске со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. В среду Абдоллахиан прибыл с визитом в сирийскую столицу Дамаск. "Мы обсудили вызовы, которым подвергаются как Сирия, так и Иран, и обратили внимание на продолжение агрессивной политики со стороны Запада в отношении двух стран, а также то, что США и Запад продолжают использовать старые и новые средства, в частности инвестиции в терроризм для достижения политических целей", - сказал Микдад на пресс-конференции, которую транслировало сирийское телевидение.

https://ria.ru/20230731/ssha-1887363600.html

сша

сирия

дамаск (город)

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сша, сирия, дамаск (город), фейсал микдад, хосейн амир абдоллахиан