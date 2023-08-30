https://ria.ru/20230830/sputnik-1893072149.html

Минздрав выдал разрешение на исследования обновленного "Спутника Лайт"

Минздрав выдал разрешение на исследования обновленного "Спутника Лайт" - РИА Новости, 30.08.2023

Минздрав выдал разрешение на исследования обновленного "Спутника Лайт"

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" с обновленным составом, следует из данных реестра разрешенных... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:47

2023-08-30T09:47

2023-08-30T09:52

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

вакцина "спутник лайт"

общество

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" с обновленным составом, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований."Цель исследования: показать безопасность и иммуногенность вакцины "Спутник Лайт" с измененным антигенным составом у взрослых", - говорится в реестре.Завершатся исследования 31 декабря 2024 года, предполагается, что в них примут участие 100 добровольцев, уточняется в реестре.

https://ria.ru/20230809/vaktsina-1889074923.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник лайт", общество