https://ria.ru/20230830/sputnik-1893072149.html
Минздрав выдал разрешение на исследования обновленного "Спутника Лайт"
Минздрав выдал разрешение на исследования обновленного "Спутника Лайт" - РИА Новости, 30.08.2023
Минздрав выдал разрешение на исследования обновленного "Спутника Лайт"
Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" с обновленным составом, следует из данных реестра разрешенных... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:47
2023-08-30T09:47
2023-08-30T09:52
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вакцина "спутник лайт"
общество
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" с обновленным составом, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований."Цель исследования: показать безопасность и иммуногенность вакцины "Спутник Лайт" с измененным антигенным составом у взрослых", - говорится в реестре.Завершатся исследования 31 декабря 2024 года, предполагается, что в них примут участие 100 добровольцев, уточняется в реестре.
https://ria.ru/20230809/vaktsina-1889074923.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник лайт", общество
Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Вакцина "Спутник Лайт", Общество
Минздрав выдал разрешение на исследования обновленного "Спутника Лайт"
Минздрав разрешил провести клинические исследования обновленного "Спутника Лайт"