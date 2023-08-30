https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893156475.html
Российские военные нанесли удары по центрам управления и разведки ВСУ
Российские военные нанесли удары по центрам управления и разведки ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
Российские военные нанесли удары по центрам управления и разведки ВСУ
Российские военные минувшей ночью нанесли ракетные удары по пунктам управления и разведки ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:57
2023-08-30T13:57
2023-08-30T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью нанесли ракетные удары по пунктам управления и разведки ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — указали в ведомстве.В министерстве также рассказали о ситуации на основных направлениях СВО.На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять украинских атак. Противник потерял до 380 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре броневика, семь автомобилей две гаубицы Д-20, орудие "Мста-Б", а также противотанковую пушку "Рапира".На Запорожском направлении отбиты девять атак ВСУ. Потери противника за сутки здесь составили до 85 человек личного состава, танк, три броневика, два пикапа, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119, самоходные артиллерийские установки: "Гвоздика", "Богдана", а также AS-90.На Купянском направлении Западная группировка войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три броневика, три автомобиля, два орудия М109, гаубицу Д-30, САУ "Гвоздика" и Krab.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Противник лишился до 60 военных, двух броневиков и двух автомобилей.На Южнодонецком направлении подразделения Восточной группировки войск ударили по войскам и технике ВСУ, потери противника составили до 120 человек личного состава, два броневика, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении огнем ликвидированы до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30.
https://ria.ru/20230829/rabotino-1892734187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Российские военные нанесли удары по центрам управления и разведки ВСУ
Минобороны: российские военные нанесли удар по пунктам управления и разведки ВСУ
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Российские военные минувшей ночью нанесли ракетные удары по пунктам управления и разведки ВСУ, сообщило Минобороны в сводке
о ходе спецоперации.
"Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — указали в ведомстве.
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В министерстве также рассказали о ситуации на основных направлениях СВО.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять украинских атак. Противник потерял до 380 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре броневика, семь автомобилей две гаубицы Д-20, орудие "Мста-Б", а также противотанковую пушку "Рапира".
На Запорожском направлении отбиты девять атак ВСУ. Потери противника за сутки здесь составили до 85 человек личного состава, танк, три броневика, два пикапа, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119, самоходные артиллерийские установки: "Гвоздика", "Богдана", а также AS-90.
На Купянском направлении Западная группировка войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три броневика, три автомобиля, два орудия М109, гаубицу Д-30, САУ "Гвоздика" и Krab.
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На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Противник лишился до 60 военных, двух броневиков и двух автомобилей.
На Южнодонецком направлении подразделения Восточной группировки войск ударили по войскам и технике ВСУ, потери противника составили до 120 человек личного состава, два броневика, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении огнем ликвидированы до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30.
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