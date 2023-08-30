https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893156475.html

Российские военные нанесли удары по центрам управления и разведки ВСУ

Российские военные нанесли удары по центрам управления и разведки ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023

Российские военные нанесли удары по центрам управления и разведки ВСУ

Российские военные минувшей ночью нанесли ракетные удары по пунктам управления и разведки ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:57

2023-08-30T13:57

2023-08-30T14:32

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью нанесли ракетные удары по пунктам управления и разведки ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — указали в ведомстве.В министерстве также рассказали о ситуации на основных направлениях СВО.На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять украинских атак. Противник потерял до 380 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре броневика, семь автомобилей две гаубицы Д-20, орудие "Мста-Б", а также противотанковую пушку "Рапира".На Запорожском направлении отбиты девять атак ВСУ. Потери противника за сутки здесь составили до 85 человек личного состава, танк, три броневика, два пикапа, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119, самоходные артиллерийские установки: "Гвоздика", "Богдана", а также AS-90.На Купянском направлении Западная группировка войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три броневика, три автомобиля, два орудия М109, гаубицу Д-30, САУ "Гвоздика" и Krab.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Противник лишился до 60 военных, двух броневиков и двух автомобилей.На Южнодонецком направлении подразделения Восточной группировки войск ударили по войскам и технике ВСУ, потери противника составили до 120 человек личного состава, два броневика, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении огнем ликвидированы до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30.

https://ria.ru/20230829/rabotino-1892734187.html

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892642460.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина