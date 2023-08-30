https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893082303.html
Нарышкин назвал СВО ответом на агрессивные действия НАТО против России
Нарышкин назвал СВО ответом на агрессивные действия НАТО против России - РИА Новости, 30.08.2023
Нарышкин назвал СВО ответом на агрессивные действия НАТО против России
Российская специальная военная операция на Украине стала решительным ответом на агрессивные действия НАТО в отношении России, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:34
2023-08-30T10:34
2023-08-30T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
сергей нарышкин
украина
российское историческое общество
нато
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине стала решительным ответом на агрессивные действия НАТО в отношении России, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Выступая на открытии выставки, посвященной истории агрессии НАТО в отношении Югославии, Нарышкин отметил, что это была "наглая и агрессивная демонстрация силы в нарушение всех норм международного права", которая повлекла множество жертв среди мирного населения, было убито большое число женщин и детей. "Заокеанские организаторы этих преступлений не вынесли из содеянного никаких нравственных уроков. Позднее мир еще не раз пришел в ужас от военных преступлений натовских солдат и местных наемников в Афганистане, в Ираке, в Сирии и Ливии, а теперь и на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики", - сказал Нарышкин. Но стремление Запада диктовать свою волю с позиции силы непременно сталкивается с отпором, подчеркнул он. "И специальная военная операция является решительным ответом на агрессию НАТО против нашей страны", - добавил Нарышкин.
https://ria.ru/20230830/nato-1893049322.html
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в мире, сергей нарышкин, украина, российское историческое общество, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Нарышкин, Украина, Российское историческое общество, НАТО
Нарышкин назвал СВО ответом на агрессивные действия НАТО против России
Нарышкин назвал СВО решительным ответом на агрессивные действия НАТО против РФ