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СВО предотвратила агрессию НАТО против Донбасса, заявил Нарышкин - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 30.08.2023 (обновлено: 10:28 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893078037.html
СВО предотвратила агрессию НАТО против Донбасса, заявил Нарышкин
СВО предотвратила агрессию НАТО против Донбасса, заявил Нарышкин - РИА Новости, 30.08.2023
СВО предотвратила агрессию НАТО против Донбасса, заявил Нарышкин
Своевременно начатая российская специальная военная операция позволила предотвратить агрессию НАТО против Донбасса и Крыма, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:12
2023-08-30T10:28
специальная военная операция на украине
донбасс
нато
сергей нарышкин
в мире
российское историческое общество
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Своевременно начатая российская специальная военная операция позволила предотвратить агрессию НАТО против Донбасса и Крыма, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.НАТО с помощью военных действий сеет горе, разрушения и смерть в неугодных альянсу странах, отметил Нарышкин на круглом столе, посвященном истории агрессии североатлантического альянса против Сербии."Звеньями в этой длинной цепи военных преступлений НАТО должны были стать Донбасс и Крым. Однако своевременное начало специальной военной операции на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики позволило предотвратить этот сценарий и избежать самых трагических последствий", - сказал он.
https://ria.ru/20230830/krym-1893077132.html
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донбасс, нато, сергей нарышкин, в мире, российское историческое общество
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, НАТО, Сергей Нарышкин, В мире, Российское историческое общество
СВО предотвратила агрессию НАТО против Донбасса, заявил Нарышкин

Нарышкин: спецоперация предотвратила агрессию НАТО против Донбасса и Крыма

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Своевременно начатая российская специальная военная операция позволила предотвратить агрессию НАТО против Донбасса и Крыма, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
НАТО с помощью военных действий сеет горе, разрушения и смерть в неугодных альянсу странах, отметил Нарышкин на круглом столе, посвященном истории агрессии североатлантического альянса против Сербии.
"Звеньями в этой длинной цепи военных преступлений НАТО должны были стать Донбасс и Крым. Однако своевременное начало специальной военной операции на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики позволило предотвратить этот сценарий и избежать самых трагических последствий", - сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
"Даже НАТО не поможет". Зеленскому сообщили ужасную новость о Крыме
Вчера, 10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассНАТОСергей НарышкинВ миреРоссийское историческое общество
 
 
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