https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893078037.html
СВО предотвратила агрессию НАТО против Донбасса, заявил Нарышкин
СВО предотвратила агрессию НАТО против Донбасса, заявил Нарышкин - РИА Новости, 30.08.2023
СВО предотвратила агрессию НАТО против Донбасса, заявил Нарышкин
Своевременно начатая российская специальная военная операция позволила предотвратить агрессию НАТО против Донбасса и Крыма, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:12
2023-08-30T10:12
2023-08-30T10:28
специальная военная операция на украине
донбасс
нато
сергей нарышкин
в мире
российское историческое общество
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Своевременно начатая российская специальная военная операция позволила предотвратить агрессию НАТО против Донбасса и Крыма, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.НАТО с помощью военных действий сеет горе, разрушения и смерть в неугодных альянсу странах, отметил Нарышкин на круглом столе, посвященном истории агрессии североатлантического альянса против Сербии."Звеньями в этой длинной цепи военных преступлений НАТО должны были стать Донбасс и Крым. Однако своевременное начало специальной военной операции на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики позволило предотвратить этот сценарий и избежать самых трагических последствий", - сказал он.
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донбасс, нато, сергей нарышкин, в мире, российское историческое общество
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, НАТО, Сергей Нарышкин, В мире, Российское историческое общество
СВО предотвратила агрессию НАТО против Донбасса, заявил Нарышкин
Нарышкин: спецоперация предотвратила агрессию НАТО против Донбасса и Крыма