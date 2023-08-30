https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893078037.html

СВО предотвратила агрессию НАТО против Донбасса, заявил Нарышкин

СВО предотвратила агрессию НАТО против Донбасса, заявил Нарышкин - РИА Новости, 30.08.2023

СВО предотвратила агрессию НАТО против Донбасса, заявил Нарышкин

Своевременно начатая российская специальная военная операция позволила предотвратить агрессию НАТО против Донбасса и Крыма, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:12

2023-08-30T10:12

2023-08-30T10:28

специальная военная операция на украине

донбасс

нато

сергей нарышкин

в мире

российское историческое общество

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Своевременно начатая российская специальная военная операция позволила предотвратить агрессию НАТО против Донбасса и Крыма, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.НАТО с помощью военных действий сеет горе, разрушения и смерть в неугодных альянсу странах, отметил Нарышкин на круглом столе, посвященном истории агрессии североатлантического альянса против Сербии."Звеньями в этой длинной цепи военных преступлений НАТО должны были стать Донбасс и Крым. Однако своевременное начало специальной военной операции на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики позволило предотвратить этот сценарий и избежать самых трагических последствий", - сказал он.

https://ria.ru/20230830/krym-1893077132.html

донбасс

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донбасс, нато, сергей нарышкин, в мире, российское историческое общество