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"Потерял дар речи". С чем столкнулись бойцы СВО при возвращении домой - РИА Новости, 30.08.2023
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08:00 30.08.2023 (обновлено: 08:04 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1892966559.html
"Потерял дар речи". С чем столкнулись бойцы СВО при возвращении домой
"Потерял дар речи". С чем столкнулись бойцы СВО при возвращении домой - РИА Новости, 30.08.2023
"Потерял дар речи". С чем столкнулись бойцы СВО при возвращении домой
"Мыслями они все еще там" — солдаты возвращаются с фронта не только с физическими, но и с душевными травмами. А психологической реабилитацией занимаются пока в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:00
2023-08-30T08:04
надежные люди
общество
донбасс
офицеры россии
досааф
артемовск
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. "Мыслями они все еще там" — солдаты возвращаются с фронта не только с физическими, но и с душевными травмами. А психологической реабилитацией занимаются пока в основном волонтеры. Один из таких проектов организовали сами военнослужащие.Шесть контузий"Так получилось, что в одном бою — сразу шесть контузий. Практически полностью потерял дар речи, — рассказывает руководитель проекта "На верном пути" и председатель Союза ветеранов СВО по Московской области Эльнур Хисматуллин. — Около полугода со мной работали психологи и психиатры. Тогда и возникла идея помочь с реабилитацией другим".Говорить ему до сих пор непросто — иногда запинается и немного заикается. Признает: требуются усилия, чтобы подобрать нужные слова и грамотно построить предложение.Он из Башкирии, бывший оперативник угрозыска. Отправился в Донбасс добровольцем. Служил в ЧВК "Вагнер", участвовал в освобождении Артемовска. Там и был ранен."Когда речь немного восстановилась, я вместе с волонтерами начал собирать гуманитарку для солдат, — продолжает Хисматуллин. — Затем в составе Союза ветеранов занялся вернувшимися бойцами. Душевное состояние — большая проблема. На фронт уже дороги нет, а найти себя в мирной жизни не удается — мыслями парни по-прежнему в зоне боевых действий. Как сказал про них один военный блогер: "Укушенные войной".Волонтеры проанализировали звонки на различные горячие линии. Одна из основных просьб — о психологической поддержке. Решили действовать."Поменяли профиль"Проект "На верном пути" поддержали "Офицеры России", Союз ветеранов СВО, фонд "Добрые люди"."Раньше мы помогали детским домам, — говорит председатель фонда Александр Валиков. — В прошлом году частично переключились на фронт. Закупаем то, что нужно, и несколько раз в месяц доставляем на передовую. Возят обычные парни: коммерсанты, рабочие, менеджеры. Те, кто не хочет отсиживаться в стороне".Программу реабилитации для каждого бойца подбирают индивидуально — на основе психологических тестов. Курс — от месяца до полугода. Прежде всего нужно снять посттравматический синдром, объясняет представитель проекта Светлана Артемьева.Жителей Москвы и области консультируют в здании ДОСААФ в Жуковском. Помещение волонтерам предоставили бесплатно. Для других регионов скоро запустят онлайн-программы.К проекту подключатся студенты-волонтеры медицинских вузов и психологических факультетов. В учебных заведениях считают это очень ценной практикой.Разные сферы"Контрактник, мобилизованный, боец какой-нибудь частной компании — помогаем абсолютно всем", — подчеркивает президент Союза ветеранов СВО гвардии майор Олег Панчурин.Окажут и юридическую поддержку. В том числе по всем предусмотренным законом выплатам и льготам, с которыми нередко возникают сложности."Планируем помогать устроиться на работу, — добавляет Панчурин. — Для этого, исходя из образования и предыдущего опыта, на каждого подготовим персональное резюме, а также поищем вакансии".Выбор широкий: от IT-сферы до патриотическо-воспитательной работы. Ветераны обращаются в муниципальные центры занятости и бизнеса — там охотно соглашаются на сотрудничество.Участники проекта надеются, что это поможет вернуть участников боевых действий в мирную жизнь — в полном смысле этого слова.
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1875823666.html
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общество, донбасс, офицеры россии, досааф, артемовск
Надежные люди, Общество, Донбасс, Офицеры России, ДОСААФ, Артемовск
"Потерял дар речи". С чем столкнулись бойцы СВО при возвращении домой

Ветераны СВО из Подмосковья наладили психологическую помощь бойцам

© РИА НовостиВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. "Мыслями они все еще там" — солдаты возвращаются с фронта не только с физическими, но и с душевными травмами. А психологической реабилитацией занимаются пока в основном волонтеры. Один из таких проектов организовали сами военнослужащие.

Шесть контузий

"Так получилось, что в одном бою — сразу шесть контузий. Практически полностью потерял дар речи, — рассказывает руководитель проекта "На верном пути" и председатель Союза ветеранов СВО по Московской области Эльнур Хисматуллин. — Около полугода со мной работали психологи и психиатры. Тогда и возникла идея помочь с реабилитацией другим".
Говорить ему до сих пор непросто — иногда запинается и немного заикается. Признает: требуются усилия, чтобы подобрать нужные слова и грамотно построить предложение.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевЭльнур Хисматуллин
Эльнур Хисматуллин - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Виктор Званцев
Эльнур Хисматуллин
Он из Башкирии, бывший оперативник угрозыска. Отправился в Донбасс добровольцем. Служил в ЧВК "Вагнер", участвовал в освобождении Артемовска. Там и был ранен.
"Когда речь немного восстановилась, я вместе с волонтерами начал собирать гуманитарку для солдат, — продолжает Хисматуллин. — Затем в составе Союза ветеранов занялся вернувшимися бойцами. Душевное состояние — большая проблема. На фронт уже дороги нет, а найти себя в мирной жизни не удается — мыслями парни по-прежнему в зоне боевых действий. Как сказал про них один военный блогер: "Укушенные войной".
Волонтеры проанализировали звонки на различные горячие линии. Одна из основных просьб — о психологической поддержке. Решили действовать.
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"Поменяли профиль"

Проект "На верном пути" поддержали "Офицеры России", Союз ветеранов СВО, фонд "Добрые люди".
"Раньше мы помогали детским домам, — говорит председатель фонда Александр Валиков. — В прошлом году частично переключились на фронт. Закупаем то, что нужно, и несколько раз в месяц доставляем на передовую. Возят обычные парни: коммерсанты, рабочие, менеджеры. Те, кто не хочет отсиживаться в стороне".
© Фото : правительство Московской областиОчередной гуманитарный груз из Подмосковья отправили в зону СВО
Очередной гуманитарный груз из Подмосковья отправили в зону СВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : правительство Московской области
Очередной гуманитарный груз из Подмосковья отправили в зону СВО
Программу реабилитации для каждого бойца подбирают индивидуально — на основе психологических тестов. Курс — от месяца до полугода. Прежде всего нужно снять посттравматический синдром, объясняет представитель проекта Светлана Артемьева.
Жителей Москвы и области консультируют в здании ДОСААФ в Жуковском. Помещение волонтерам предоставили бесплатно. Для других регионов скоро запустят онлайн-программы.
К проекту подключатся студенты-волонтеры медицинских вузов и психологических факультетов. В учебных заведениях считают это очень ценной практикой.

Разные сферы

"Контрактник, мобилизованный, боец какой-нибудь частной компании — помогаем абсолютно всем", — подчеркивает президент Союза ветеранов СВО гвардии майор Олег Панчурин.
© Фото из личного архива Олега ПанчуринаВ зоне СВО Панчурин сам получил и контузию, и ранение
В зоне СВО Панчурин сам получил и контузию, и ранение
© Фото из личного архива Олега Панчурина
В зоне СВО Панчурин сам получил и контузию, и ранение
Окажут и юридическую поддержку. В том числе по всем предусмотренным законом выплатам и льготам, с которыми нередко возникают сложности.
"Планируем помогать устроиться на работу, — добавляет Панчурин. — Для этого, исходя из образования и предыдущего опыта, на каждого подготовим персональное резюме, а также поищем вакансии".
Выбор широкий: от IT-сферы до патриотическо-воспитательной работы. Ветераны обращаются в муниципальные центры занятости и бизнеса — там охотно соглашаются на сотрудничество.
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Участники проекта надеются, что это поможет вернуть участников боевых действий в мирную жизнь — в полном смысле этого слова.
 
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