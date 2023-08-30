https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1892966559.html

"Потерял дар речи". С чем столкнулись бойцы СВО при возвращении домой

"Потерял дар речи". С чем столкнулись бойцы СВО при возвращении домой - РИА Новости, 30.08.2023

"Потерял дар речи". С чем столкнулись бойцы СВО при возвращении домой

"Мыслями они все еще там" — солдаты возвращаются с фронта не только с физическими, но и с душевными травмами. А психологической реабилитацией занимаются пока в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:00

2023-08-30T08:00

2023-08-30T08:04

надежные люди

общество

донбасс

офицеры россии

досааф

артемовск

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. "Мыслями они все еще там" — солдаты возвращаются с фронта не только с физическими, но и с душевными травмами. А психологической реабилитацией занимаются пока в основном волонтеры. Один из таких проектов организовали сами военнослужащие.Шесть контузий"Так получилось, что в одном бою — сразу шесть контузий. Практически полностью потерял дар речи, — рассказывает руководитель проекта "На верном пути" и председатель Союза ветеранов СВО по Московской области Эльнур Хисматуллин. — Около полугода со мной работали психологи и психиатры. Тогда и возникла идея помочь с реабилитацией другим".Говорить ему до сих пор непросто — иногда запинается и немного заикается. Признает: требуются усилия, чтобы подобрать нужные слова и грамотно построить предложение.Он из Башкирии, бывший оперативник угрозыска. Отправился в Донбасс добровольцем. Служил в ЧВК "Вагнер", участвовал в освобождении Артемовска. Там и был ранен."Когда речь немного восстановилась, я вместе с волонтерами начал собирать гуманитарку для солдат, — продолжает Хисматуллин. — Затем в составе Союза ветеранов занялся вернувшимися бойцами. Душевное состояние — большая проблема. На фронт уже дороги нет, а найти себя в мирной жизни не удается — мыслями парни по-прежнему в зоне боевых действий. Как сказал про них один военный блогер: "Укушенные войной".Волонтеры проанализировали звонки на различные горячие линии. Одна из основных просьб — о психологической поддержке. Решили действовать."Поменяли профиль"Проект "На верном пути" поддержали "Офицеры России", Союз ветеранов СВО, фонд "Добрые люди"."Раньше мы помогали детским домам, — говорит председатель фонда Александр Валиков. — В прошлом году частично переключились на фронт. Закупаем то, что нужно, и несколько раз в месяц доставляем на передовую. Возят обычные парни: коммерсанты, рабочие, менеджеры. Те, кто не хочет отсиживаться в стороне".Программу реабилитации для каждого бойца подбирают индивидуально — на основе психологических тестов. Курс — от месяца до полугода. Прежде всего нужно снять посттравматический синдром, объясняет представитель проекта Светлана Артемьева.Жителей Москвы и области консультируют в здании ДОСААФ в Жуковском. Помещение волонтерам предоставили бесплатно. Для других регионов скоро запустят онлайн-программы.К проекту подключатся студенты-волонтеры медицинских вузов и психологических факультетов. В учебных заведениях считают это очень ценной практикой.Разные сферы"Контрактник, мобилизованный, боец какой-нибудь частной компании — помогаем абсолютно всем", — подчеркивает президент Союза ветеранов СВО гвардии майор Олег Панчурин.Окажут и юридическую поддержку. В том числе по всем предусмотренным законом выплатам и льготам, с которыми нередко возникают сложности."Планируем помогать устроиться на работу, — добавляет Панчурин. — Для этого, исходя из образования и предыдущего опыта, на каждого подготовим персональное резюме, а также поищем вакансии".Выбор широкий: от IT-сферы до патриотическо-воспитательной работы. Ветераны обращаются в муниципальные центры занятости и бизнеса — там охотно соглашаются на сотрудничество.Участники проекта надеются, что это поможет вернуть участников боевых действий в мирную жизнь — в полном смысле этого слова.

https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1875823666.html

https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886659243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

общество, донбасс, офицеры россии, досааф, артемовск