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Киев поставил кассетные боеприпасы на Купянский участок фронта - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 30.08.2023 (обновлено: 09:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/snaryady-1893067746.html
Киев поставил кассетные боеприпасы на Купянский участок фронта
Киев поставил кассетные боеприпасы на Купянский участок фронта - РИА Новости, 30.08.2023
Киев поставил кассетные боеприпасы на Купянский участок фронта
Киев поставил боеприпасы, в том числе кассетные, на купянский участок фронта в Харьковской области, сообщил РИА Новости боец 1-й гвардейской танковой армии... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:24
2023-08-30T09:36
специальная военная операция на украине
киев
харьковская область
россия
алексей резников
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
в мире
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 30 авг - РИА Новости. Киев поставил боеприпасы, в том числе кассетные, на купянский участок фронта в Харьковской области, сообщил РИА Новости боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Ранее боец ЗВО сообщил, что Киев активно готовит оборонительные позиции на фоне продвижения российских войск на купянском участке фронта. "В последнее время чувствуется усиленное снабжение группировки противника боеприпасами, в частности на калибр 155 миллиметров, им поставляют кассетные боеприпасы, которыми они работают по выявленным нашим позициям и по пехоте", - сообщил боец, комментируя активность противника. Его сослуживец сообщил РИА новости, что в последнюю неделю обстрелы со стороны ВСУ на данном участке усилились. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские военные имеют успехи на купянском направлении в Харьковской области, там ситуация для ВСУ сложная. В свою очередь, во вторник в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила 6 атак ВСУ, уничтожив до 50 военнослужащих противника и 5 единиц техники.
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html
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киев, харьковская область, россия, алексей резников, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Харьковская область, Россия, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО), В мире
Киев поставил кассетные боеприпасы на Купянский участок фронта

Боец ЗВО: Киев поставил кассетные снаряды на Купянский участок фронта

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 30 авг - РИА Новости. Киев поставил боеприпасы, в том числе кассетные, на купянский участок фронта в Харьковской области, сообщил РИА Новости боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.
Ранее боец ЗВО сообщил, что Киев активно готовит оборонительные позиции на фоне продвижения российских войск на купянском участке фронта.
«
"В последнее время чувствуется усиленное снабжение группировки противника боеприпасами, в частности на калибр 155 миллиметров, им поставляют кассетные боеприпасы, которыми они работают по выявленным нашим позициям и по пехоте", - сообщил боец, комментируя активность противника.
Его сослуживец сообщил РИА новости, что в последнюю неделю обстрелы со стороны ВСУ на данном участке усилились.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские военные имеют успехи на купянском направлении в Харьковской области, там ситуация для ВСУ сложная. В свою очередь, во вторник в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила 6 атак ВСУ, уничтожив до 50 военнослужащих противника и 5 единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевХарьковская областьРоссияАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныЗападный военный округ (ЗВО)В мире
 
 
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