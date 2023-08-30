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В Новой Каховке снаряд попал в детский сад
В Новой Каховке снаряд попал в детский сад - РИА Новости, 30.08.2023
В Новой Каховке снаряд попал в детский сад
Украинский снаряд упал во дворе детского сада Золотая рыбка, еще один снаряд попал в соседний дом при обстреле Новой Каховки в Херсонской области, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:48
2023-08-30T16:48
2023-08-30T17:08
происшествия
новая каховка
пионерский
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 авг - РИА Новости. Украинский снаряд упал во дворе детского сада Золотая рыбка, еще один снаряд попал в соседний дом при обстреле Новой Каховки в Херсонской области, сообщили РИА Новости в оперштабе администрации города. "В результате попадания снарядов, выпущенных ВСУ, возник пожар в доме улице Пионерская, 44. Один "прилет" во двор улице Пионерская, 29а, где находится детский сад "Золотая рыбка", возле санстанции, там тоже возник пожар", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, пионерский, херсонская область , вооруженные силы украины
Происшествия, Новая Каховка, Пионерский, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Новой Каховке снаряд попал в детский сад
В Новой Каховке снаряд попал в детский сад, пострадавших нет