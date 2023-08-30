"Был скандал". СМИ узнали о серьезной ссоре Зеленского и Байдена
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена обернулась настоящим скандалом, сообщает The Guardian со ссылкой на сведения, опубликованные в книге американского журналиста Франклина Фоера "Последний политик".
Автор рассказал, что во время первой встречи политиков летом 2021 года Зеленский вел себя непрофессионально, завалив американского лидера многочисленными требованиями. В частности, он попросил о вступлении Украины в НАТО, но при этом сделал странное заявление о скором выходе Франции и Германии из альянса и назвал блок пережитком прошлого с ослабевающим значением.
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"Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие. И оно разозлило Байдена", — указали в материале.
В книге также говорится, что Зеленский считал своего коллегу "слабым" политиком, поскольку американский президент до их встречи снял санкции с российской компании, занимающейся строительством газопровода "Северный поток — 2". При этом сам Байден тоже "не был высокого мнения" об украинском лидере, особенно из-за дружеских отношений с сенатором от Республиканской партии Тедом Крузом.
"Даже самые ярые сторонники Зеленского в администрации (Байдена) согласились с тем, что он перестарался", — приводит The Guardian выдержки из книги.
Согласно книге, украинский лидер долгое время безуспешно добивался встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Причиной бойкота стал отказ Зеленского помогать хозяину Белого дома искать компромат на соперников, включая Байдена.
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"Зеленский испытывал "затянувшееся негодование из-за того эпизода" и "по крайней мере подсознательно, казалось, винил" Байдена <...> "за унижение, которому он подвергся, за политическую неловкость, которую он пережил", — пишет издание.
По данным издательства Penguin Random House, книга основана на "беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников, которые окружали Байдена на протяжении десятилетий".
При этом обозреватели отметили, что Фоер в книге не приводит точных цитат или прямые источники.