https://ria.ru/20230830/skandal-1893147930.html

"Был скандал". СМИ узнали о серьезной ссоре Зеленского и Байдена

"Был скандал". СМИ узнали о серьезной ссоре Зеленского и Байдена - РИА Новости, 30.08.2023

"Был скандал". СМИ узнали о серьезной ссоре Зеленского и Байдена

Первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена обернулась настоящим скандалом, сообщает The Guardian со ссылкой... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:36

2023-08-30T13:36

2023-08-30T17:56

в мире

украина

владимир зеленский

джо байден

нато

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена обернулась настоящим скандалом, сообщает The Guardian со ссылкой на сведения, опубликованные в книге американского журналиста Франклина Фоера "Последний политик".Автор рассказал, что во время первой встречи политиков летом 2021 года Зеленский вел себя непрофессионально, завалив американского лидера многочисленными требованиями. В частности, он попросил о вступлении Украины в НАТО, но при этом сделал странное заявление о скором выходе Франции и Германии из альянса и назвал блок пережитком прошлого с ослабевающим значением."Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие. И оно разозлило Байдена", — указали в материале.В книге также говорится, что Зеленский считал своего коллегу "слабым" политиком, поскольку американский президент до их встречи снял санкции с российской компании, занимающейся строительством газопровода "Северный поток — 2". При этом сам Байден тоже "не был высокого мнения" об украинском лидере, особенно из-за дружеских отношений с сенатором от Республиканской партии Тедом Крузом."Даже самые ярые сторонники Зеленского в администрации (Байдена) согласились с тем, что он перестарался", — приводит The Guardian выдержки из книги.Согласно книге, украинский лидер долгое время безуспешно добивался встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Причиной бойкота стал отказ Зеленского помогать хозяину Белого дома искать компромат на соперников, включая Байдена."Зеленский испытывал "затянувшееся негодование из-за того эпизода" и "по крайней мере подсознательно, казалось, винил" Байдена <...> "за унижение, которому он подвергся, за политическую неловкость, которую он пережил", — пишет издание.По данным издательства Penguin Random House, книга основана на "беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников, которые окружали Байдена на протяжении десятилетий".При этом обозреватели отметили, что Фоер в книге не приводит точных цитат или прямые источники.

https://ria.ru/20230830/krym-1893077132.html

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в мире, украина, владимир зеленский, джо байден, нато, сша