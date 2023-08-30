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На Алтае начали плести зимние маскировочные сети для участников СВО - РИА Новости, 30.08.2023
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12:01 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/seti-1893119979.html
На Алтае начали плести зимние маскировочные сети для участников СВО
На Алтае начали плести зимние маскировочные сети для участников СВО - РИА Новости, 30.08.2023
На Алтае начали плести зимние маскировочные сети для участников СВО
"Серебряные" волонтёры в Алтайском крае начали плести "зимние" белые маскировочные сети для участников спецоперации, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:01
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надежные люди
алтайский край
рубцовск
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БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. "Серебряные" волонтёры в Алтайском крае начали плести "зимние" белые маскировочные сети для участников спецоперации, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона. "В Поспелихинском районе неравнодушные граждане и "серебряные" волонтеры плетут маскировочные сети для участников СВО… Также на днях в Поспелиху из Рубцовска поступила ткань для зимних маскировочных сетей, поэтому волонтеры уже приступили к плетению белых защитных полотен для наших бойцов", - говорится в сообщении. В районе действуют 8 пунктов для плетения, жители района уже изготовили более 60 сетей.
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алтайский край
рубцовск
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алтайский край, рубцовск
Надежные люди, Алтайский край, Рубцовск
На Алтае начали плести зимние маскировочные сети для участников СВО

Волонтеры на Алтае начали плести зимние маскировочные сети для участников СВО

© Министерство социальной защиты Алтайского края"Серебряные" волонтёры в Алтайского края за работой
Серебряные волонтёры в Алтайского края за работой
© Министерство социальной защиты Алтайского края
"Серебряные" волонтёры в Алтайского края за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. "Серебряные" волонтёры в Алтайском крае начали плести "зимние" белые маскировочные сети для участников спецоперации, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона.
"В Поспелихинском районе неравнодушные граждане и "серебряные" волонтеры плетут маскировочные сети для участников СВО… Также на днях в Поспелиху из Рубцовска поступила ткань для зимних маскировочных сетей, поэтому волонтеры уже приступили к плетению белых защитных полотен для наших бойцов", - говорится в сообщении.
В районе действуют 8 пунктов для плетения, жители района уже изготовили более 60 сетей.
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Надежные людиАлтайский крайРубцовск
 
 
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