https://ria.ru/20230830/seti-1893119979.html

На Алтае начали плести зимние маскировочные сети для участников СВО

На Алтае начали плести зимние маскировочные сети для участников СВО - РИА Новости, 30.08.2023

На Алтае начали плести зимние маскировочные сети для участников СВО

"Серебряные" волонтёры в Алтайском крае начали плести "зимние" белые маскировочные сети для участников спецоперации, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:01

2023-08-30T12:01

2023-08-30T12:01

надежные люди

алтайский край

рубцовск

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БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. "Серебряные" волонтёры в Алтайском крае начали плести "зимние" белые маскировочные сети для участников спецоперации, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона. "В Поспелихинском районе неравнодушные граждане и "серебряные" волонтеры плетут маскировочные сети для участников СВО… Также на днях в Поспелиху из Рубцовска поступила ткань для зимних маскировочных сетей, поэтому волонтеры уже приступили к плетению белых защитных полотен для наших бойцов", - говорится в сообщении. В районе действуют 8 пунктов для плетения, жители района уже изготовили более 60 сетей.

https://ria.ru/20230830/bronezhilety-1893051182.html

алтайский край

рубцовск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, рубцовск