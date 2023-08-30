https://ria.ru/20230830/sdelka-1893056225.html
Источник: ряд стран ЕС выразили поддержку переговорам по зерновой сделке
Источник: ряд стран ЕС выразили поддержку переговорам по зерновой сделке - РИА Новости, 30.08.2023
Источник: ряд стран ЕС выразили поддержку переговорам по зерновой сделке
Ряд стран ЕС выразили поддержку усилиям Турции и ООН в переговорах с Россией по возобновлению "зерновой сделки", при этом есть сигналы от Запада, что... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T07:32
2023-08-30T07:32
2023-08-30T07:32
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россия
евросоюз
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АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Ряд стран ЕС выразили поддержку усилиям Турции и ООН в переговорах с Россией по возобновлению "зерновой сделки", при этом есть сигналы от Запада, что прекращение черноморской зерновой инициативы приведет к росту цен, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. "Как вы знаете, мы продолжаем контакты со всеми сторонами для возобновления нашей (черноморской зерновой) инициативы. В том числе в контактах с западными партнерами, мы видим поддержку нашим усилиям. Ряд стран ЕС открыто выразили поддержку нашим с ООН усилиям по переговорам с российской стороной, есть сигналы от ряда западных стран с обеспокоенностью о том, что прекращение этой инициативы приведет к росту цен. Переговоры идут, ООН также прилагает усилия", - отметил собеседник агентства. При этом источник отказался называть страны ЕС, поддержавшие процесс переговоров. "Раскрывать детали переговорного процесса неправильно в нынешний сложный момент", - подчеркнул он.
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турция, россия, евросоюз, оон
Турция, Россия, Евросоюз, ООН
Источник: ряд стран ЕС выразили поддержку переговорам по зерновой сделке
Ряд стран ЕС выразили поддержку Турции и ООН по переговорам по зерновой сделке
АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Ряд стран ЕС выразили поддержку усилиям Турции и ООН в переговорах с Россией по возобновлению "зерновой сделки", при этом есть сигналы от Запада, что прекращение черноморской зерновой инициативы приведет к росту цен, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.
"Как вы знаете, мы продолжаем контакты со всеми сторонами для возобновления нашей (черноморской зерновой) инициативы. В том числе в контактах с западными партнерами, мы видим поддержку нашим усилиям. Ряд стран ЕС открыто выразили поддержку нашим с ООН усилиям по переговорам с российской стороной, есть сигналы от ряда западных стран с обеспокоенностью о том, что прекращение этой инициативы приведет к росту цен. Переговоры идут, ООН также прилагает усилия", - отметил собеседник агентства.
При этом источник отказался называть страны ЕС, поддержавшие процесс переговоров.
"Раскрывать детали переговорного процесса неправильно в нынешний сложный момент", - подчеркнул он.
В Турции усомнились в возможности зерновой сделки без России