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ЕС приступил к подготовке санкций против участников переворота в Нигере - РИА Новости, 30.08.2023
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16:58 30.08.2023 (обновлено: 17:09 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/sanktsii-1893211468.html
ЕС приступил к подготовке санкций против участников переворота в Нигере
ЕС приступил к подготовке санкций против участников переворота в Нигере - РИА Новости, 30.08.2023
ЕС приступил к подготовке санкций против участников переворота в Нигере
Страны ЕС приступили к подготовке специального санкционного режима против участников переворота в Нигере, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:58
2023-08-30T17:09
нигер
евросоюз
в мире
жозеп боррель
переворот в нигере — 2023
мохамед базум
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Страны ЕС приступили к подготовке специального санкционного режима против участников переворота в Нигере, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав минобороны стран союза."Мы поддержим ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки - ред.), о чем заявили сразу после переворота… Мы вслед за ЭКОВАС будем пытаться вводить такие же санкции. Мы продвигаемся по пути создания отдельного санкционного режима для принятия мер против путчистов, работа уже началась. Завтра министры иностранных дел должны продвинуться в этом вопросе", - сообщил он.В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Неформальное заседание глав МИД стран ЕС пройдет в Испании 31 августа.
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нигер, евросоюз, в мире, жозеп боррель, переворот в нигере — 2023, мохамед базум
Нигер, Евросоюз, В мире, Жозеп Боррель, Переворот в Нигере — 2023, Мохамед Базум
ЕС приступил к подготовке санкций против участников переворота в Нигере

Боррель: ЕС приступил к подготовке санкций против участников переворота в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Страны ЕС приступили к подготовке специального санкционного режима против участников переворота в Нигере, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав минобороны стран союза.
"Мы поддержим ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки - ред.), о чем заявили сразу после переворота… Мы вслед за ЭКОВАС будем пытаться вводить такие же санкции. Мы продвигаемся по пути создания отдельного санкционного режима для принятия мер против путчистов, работа уже началась. Завтра министры иностранных дел должны продвинуться в этом вопросе", - сообщил он.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Неформальное заседание глав МИД стран ЕС пройдет в Испании 31 августа.
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НигерЕвросоюзВ миреЖозеп БоррельПереворот в Нигере — 2023Мохамед Базум
 
 
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