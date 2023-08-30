ЕС приступил к подготовке санкций против участников переворота в Нигере
Боррель: ЕС приступил к подготовке санкций против участников переворота в Нигере
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Страны ЕС приступили к подготовке специального санкционного режима против участников переворота в Нигере, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав минобороны стран союза.
"Мы поддержим ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки - ред.), о чем заявили сразу после переворота… Мы вслед за ЭКОВАС будем пытаться вводить такие же санкции. Мы продвигаемся по пути создания отдельного санкционного режима для принятия мер против путчистов, работа уже началась. Завтра министры иностранных дел должны продвинуться в этом вопросе", - сообщил он.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Неформальное заседание глав МИД стран ЕС пройдет в Испании 31 августа.