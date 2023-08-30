https://ria.ru/20230830/sanktsii-1893211468.html

ЕС приступил к подготовке санкций против участников переворота в Нигере

ЕС приступил к подготовке санкций против участников переворота в Нигере - РИА Новости, 30.08.2023

ЕС приступил к подготовке санкций против участников переворота в Нигере

Страны ЕС приступили к подготовке специального санкционного режима против участников переворота в Нигере, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:58

2023-08-30T16:58

2023-08-30T17:09

нигер

евросоюз

в мире

жозеп боррель

переворот в нигере — 2023

мохамед базум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_28f143261ea2028fb96782b9c6cda99c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Страны ЕС приступили к подготовке специального санкционного режима против участников переворота в Нигере, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав минобороны стран союза."Мы поддержим ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки - ред.), о чем заявили сразу после переворота… Мы вслед за ЭКОВАС будем пытаться вводить такие же санкции. Мы продвигаемся по пути создания отдельного санкционного режима для принятия мер против путчистов, работа уже началась. Завтра министры иностранных дел должны продвинуться в этом вопросе", - сообщил он.В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Неформальное заседание глав МИД стран ЕС пройдет в Испании 31 августа.

https://ria.ru/20230830/niger-1893175711.html

нигер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нигер, евросоюз, в мире, жозеп боррель, переворот в нигере — 2023, мохамед базум