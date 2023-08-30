https://ria.ru/20230830/sankt-peterburg-1893148364.html

Санкт-Петербург показывает рекордные темпы импортозамещения

Санкт-Петербург показывает рекордные темпы импортозамещения - РИА Новости, 30.08.2023

Санкт-Петербург показывает рекордные темпы импортозамещения

Петербургские предприятия показывают рекордные темпы импортозамещения, оперативно реагируя на потребности внутреннего рынка и активно наращивая объемы... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:37

2023-08-30T13:37

2023-08-30T14:12

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Петербургские предприятия показывают рекордные темпы импортозамещения, оперативно реагируя на потребности внутреннего рынка и активно наращивая объемы выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Так, производство компьютеров, электронных и оптических изделий в январе-июле текущего года составило 150% к аналогичному периоду прошлого года. При этом индекс промышленного производства (ИПП) компьютеров и периферийного оборудования за тот же период зафиксирован на уровне 254,4%. В производстве элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) ИПП составил 171,2%. Почти на 30% выросло производство коммуникационного оборудования. Увеличивается доля отечественного швейного производства: здесь ИПП за семь месяцев составил 179%, говорится в сообщении. Значительный вклад в решение государственной задачи по выходу России на суверенитет в лекарственном обеспечении вносит петербургский фармкластер. Объем выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по итогам января-июля вырос на 16%, уточнили в Смольном. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечал уверенный рост экономики города. "Значительный рост наблюдался в июле, за семь месяцев этого года ИПП составил уже 108,2 процента. По итогам первого полугодия обрабатывающие предприятия города отгрузили заказчикам продукцию на общую сумму 1,8 триллиона рублей. За семь месяцев рост в этих отраслях промышленности составил почти 10 процентов. А объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие этого года по сравнению с тем же периодом 2022 года вырос на 11,8 процента", - подчеркнул губернатор. По его словам, оборот розничной торговли за полгода увеличился на 0,4% и составил более триллиона рублей. Оборот общественного питания вырос на 11,2% и составил 95 миллиардов рублей. На фоне роста численности рабочей силы и снижения числа безработных граждан ситуация на рынке труда стабильна.

https://ria.ru/20230828/lenoblast-1892712518.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, александр беглов