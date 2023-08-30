https://ria.ru/20230830/samolety-1893286747.html

СМИ: Киев хочет получить побольше F-16 перед выборами в Европе и США

СМИ: Киев хочет получить побольше F-16 перед выборами в Европе и США - РИА Новости, 30.08.2023

СМИ: Киев хочет получить побольше F-16 перед выборами в Европе и США

Киев пытается гарантировать получение как можно большего числа истребителей F-16 на фоне возможного изменения политической ситуации на Западе, в результате... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T23:49

2023-08-30T23:49

2023-08-30T23:49

в мире

киев

пентагон

f-16

джо байден

сергей лавров

россия

украина

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Киев пытается гарантировать получение как можно большего числа истребителей F-16 на фоне возможного изменения политической ситуации на Западе, в результате которого может быть пересмотрено решение о поставках на Украину самолетов, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. "Зеленский, похоже, стремится добиться поставок как можно большего количества F-16 перед выборами в Европе и США, которые могут привести к изменению взглядов в правительствах, которые обещали эти самолеты", - говорится в сообщении издания. По мнению бывшего чиновника администрации президента США Джо Байдена, череда заявлений Зеленского о получении в будущем истребителей, скорее всего, направлена на закрепление обязательств западных партнеров в случае, если "вялое" контрнаступление повлияет на настроения политиков. Нынешнее американское должностное лицо, в свою очередь, указало на то, что президент, который, возможно, сменит Байдена в результате выборов 2024 года, может отменить данные другим странам разрешения о предоставлении F-16, если их поставка не была завершена. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230830/podgotovka-1893282909.html

https://ria.ru/20230830/f-16-1893271579.html

киев

россия

украина

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в мире, киев, пентагон, f-16, джо байден, сергей лавров, россия, украина