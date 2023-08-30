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СМИ: Киев хочет получить побольше F-16 перед выборами в Европе и США - РИА Новости, 30.08.2023
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23:49 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/samolety-1893286747.html
СМИ: Киев хочет получить побольше F-16 перед выборами в Европе и США
СМИ: Киев хочет получить побольше F-16 перед выборами в Европе и США - РИА Новости, 30.08.2023
СМИ: Киев хочет получить побольше F-16 перед выборами в Европе и США
Киев пытается гарантировать получение как можно большего числа истребителей F-16 на фоне возможного изменения политической ситуации на Западе, в результате... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T23:49
2023-08-30T23:49
в мире
киев
пентагон
f-16
джо байден
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Киев пытается гарантировать получение как можно большего числа истребителей F-16 на фоне возможного изменения политической ситуации на Западе, в результате которого может быть пересмотрено решение о поставках на Украину самолетов, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. "Зеленский, похоже, стремится добиться поставок как можно большего количества F-16 перед выборами в Европе и США, которые могут привести к изменению взглядов в правительствах, которые обещали эти самолеты", - говорится в сообщении издания. По мнению бывшего чиновника администрации президента США Джо Байдена, череда заявлений Зеленского о получении в будущем истребителей, скорее всего, направлена на закрепление обязательств западных партнеров в случае, если "вялое" контрнаступление повлияет на настроения политиков. Нынешнее американское должностное лицо, в свою очередь, указало на то, что президент, который, возможно, сменит Байдена в результате выборов 2024 года, может отменить данные другим странам разрешения о предоставлении F-16, если их поставка не была завершена. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230830/podgotovka-1893282909.html
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в мире, киев, пентагон, f-16, джо байден, сергей лавров, россия, украина
В мире, Киев, Пентагон, F-16, Джо Байден, Сергей Лавров, Россия, Украина
СМИ: Киев хочет получить побольше F-16 перед выборами в Европе и США

NYT: Зеленский стремится получить побольше F-16 перед выборами в Европе и США

CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / F-16 break over BodøИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / F-16 break over Bodø
Истребители F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Киев пытается гарантировать получение как можно большего числа истребителей F-16 на фоне возможного изменения политической ситуации на Западе, в результате которого может быть пересмотрено решение о поставках на Украину самолетов, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников.
«
"Зеленский, похоже, стремится добиться поставок как можно большего количества F-16 перед выборами в Европе и США, которые могут привести к изменению взглядов в правительствах, которые обещали эти самолеты", - говорится в сообщении издания.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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По мнению бывшего чиновника администрации президента США Джо Байдена, череда заявлений Зеленского о получении в будущем истребителей, скорее всего, направлена на закрепление обязательств западных партнеров в случае, если "вялое" контрнаступление повлияет на настроения политиков.
Нынешнее американское должностное лицо, в свою очередь, указало на то, что президент, который, возможно, сменит Байдена в результате выборов 2024 года, может отменить данные другим странам разрешения о предоставлении F-16, если их поставка не была завершена.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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