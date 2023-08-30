https://ria.ru/20230830/rubl-1893098213.html

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение - РИА Новости, 30.08.2023

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение

Курс рубля продолжает снижаться к основным торгуемым валютам в течение утра среды: доллар торгуется дороже 96 рублей, а евро пытается закрепиться выше отметки в РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:12

2023-08-30T11:12

2023-08-30T11:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

открытие инвестиции

промсвязьбанк

доллар

евро

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться к основным торгуемым валютам в течение утра среды: доллар торгуется дороже 96 рублей, а евро пытается закрепиться выше отметки в 104 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" 10.23 мск растет на 57 копеек, до 96,02 рубля, юаня - на 6 копеек, до 13,15 рубля, евро - на 62 копейки, до 104,25 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,46%, до 85,3 доллара за баррель. Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции" полагает, что ослабление рубля в утренние часы торгов в большей степени связано с внешнеполитическими причинами. "Американская валюта в течение дня может продолжить предпринимать попытки закрепиться выше 96 рублей. Мы опасаемся снижения активности экспортеров, поэтому несколько смещаем на сегодня диапазон вероятных колебаний доллара вверх, до 94,5-97 рублей", - говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. При этом он отмечает, что потенциал дальнейшего ослабления рубля все еще представляется ограниченным. "Поскольку ключевых фундаментальных факторов для разворота рубля нет, а налоговый период завершен, то ожидаю умеренного роста доллара до 97,5 рубля к 5 сентября", - оценивает Владислав Антонов из Bit River.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, открытие инвестиции, промсвязьбанк, доллар, евро