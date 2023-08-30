https://ria.ru/20230830/rosatom-1893165051.html

"Росатом" начал строить на Урале центр испытаний электроники

"Росатом" начал строить на Урале центр испытаний электроники - РИА Новости, 30.08.2023

"Росатом" начал строить на Урале центр испытаний электроники

Строительство центра по испытаниям электроники, в том числе для космических аппаратов, на устойчивость к воздействиям различных видов ионизирующих излучений и... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:23

2023-08-30T14:23

2023-08-30T14:23

наука

россия

снежинск

челябинская область

владимир путин

олег ткач

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Строительство центра по испытаниям электроники, в том числе для космических аппаратов, на устойчивость к воздействиям различных видов ионизирующих излучений и электромагнитных импульсов, началось на предприятии "Росатома" Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, ЗАТО Снежинск Челябинской области). "Состоялась заливка бетона фундамента здания Центра испытаний электронной компонентной базы… Сейчас строители приступили к возведению здания", - сообщила пресс-служба РФЯЦ-ВНИИТФ. Центр планируется оснастить современными источниками электронных пучков, протонов, нейтронов и тяжелых заряженных частиц для обеспечения сертификационных испытаний электронных компонентов на стойкость к воздействию различных видов ионизирующих излучений и электромагнитных импульсов. "В 50% случаев сокращение срока службы космических аппаратов связано с воздействием ионизирующего излучения космического пространства. Тенденции развития современной микроэлектроники, связанные с минимизацией топологических размеров и напряжения питания и применением новых материалов, часто приводят к увеличению чувствительности изделий к воздействию ионизирующих излучений, появлению новых радиационных эффектов", - отметил заместитель начальника отделения РФЯЦ–ВНИИТФ Олег Ткачев, слова которого приведены в сообщении. Для того, чтобы прогнозировать поведение аппаратуры в условиях космического пространства, необходимо проводить испытания в земных условиях, отметил он. РФЯЦ–ВНИИТФ - одна из базовых организаций, где будет построен современный комплекс, который позволит моделировать действие космического излучения и прочих излучений искусственного происхождения. "Сердцем" этого здания станет циклотрон, способный разгонять ионы до энергии 15 МэВ/нуклон. В этом комплексе также будут расположены нейтронные генераторы, ускорители электронов и протонный ускоритель. Проект должен быть завершен к 2026 году. "После постройки Центра испытаний РФЯЦ–ВНИИТФ не только в стране, но и в мире станет уникальной организацией, обладающей всем набором компетенций в области радиационных испытаний", - подчеркнул Ткачев. Государство должно реагировать на вопросы защиты инфраструктуры страны от воздействия так называемых электромагнитных факторов, заявил президент России Владимир Путин в феврале нынешнего года на встрече с молодыми учеными, награжденными президентскими премиями в области науки и инноваций. К числу электромагнитных факторов искусственного происхождения относятся импульсы, возникающие после ядерного взрыва, а также в результате применения электромагнитных генераторов. В последние годы в мировых СМИ сообщалось о ведущихся в разных странах работах по созданию "электромагнитного оружия". Электромагнитные факторы естественного происхождения – это, например, мощные импульсы в результате воздействия солнечной плазмы от вспышек на Солнце на магнитосферу Земли. РФЯЦ-ВНИИТФ - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". Главная задача снежинского ядерного центра - решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России. РФЯЦ-ВНИИТФ также решает задачи в ядерно-энергетическом комплексе, ядерной медицине, супер-ЭВМ и расчетных технологиях.

https://ria.ru/20230814/elektromobili-1890010495.html

https://ria.ru/20230814/rosatom-1889973077.html

https://ria.ru/20230728/energoflot-1886970513.html

россия

снежинск

челябинская область

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Варвара Скокшина

россия, снежинск, челябинская область, владимир путин, олег ткач, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"