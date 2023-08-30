https://ria.ru/20230830/rosatom-1893165051.html
"Росатом" начал строить на Урале центр испытаний электроники
"Росатом" начал строить на Урале центр испытаний электроники - РИА Новости, 30.08.2023
"Росатом" начал строить на Урале центр испытаний электроники
Строительство центра по испытаниям электроники, в том числе для космических аппаратов, на устойчивость к воздействиям различных видов ионизирующих излучений и... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:23
2023-08-30T14:23
2023-08-30T14:23
наука
россия
снежинск
челябинская область
владимир путин
олег ткач
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Строительство центра по испытаниям электроники, в том числе для космических аппаратов, на устойчивость к воздействиям различных видов ионизирующих излучений и электромагнитных импульсов, началось на предприятии "Росатома" Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, ЗАТО Снежинск Челябинской области). "Состоялась заливка бетона фундамента здания Центра испытаний электронной компонентной базы… Сейчас строители приступили к возведению здания", - сообщила пресс-служба РФЯЦ-ВНИИТФ. Центр планируется оснастить современными источниками электронных пучков, протонов, нейтронов и тяжелых заряженных частиц для обеспечения сертификационных испытаний электронных компонентов на стойкость к воздействию различных видов ионизирующих излучений и электромагнитных импульсов. "В 50% случаев сокращение срока службы космических аппаратов связано с воздействием ионизирующего излучения космического пространства. Тенденции развития современной микроэлектроники, связанные с минимизацией топологических размеров и напряжения питания и применением новых материалов, часто приводят к увеличению чувствительности изделий к воздействию ионизирующих излучений, появлению новых радиационных эффектов", - отметил заместитель начальника отделения РФЯЦ–ВНИИТФ Олег Ткачев, слова которого приведены в сообщении. Для того, чтобы прогнозировать поведение аппаратуры в условиях космического пространства, необходимо проводить испытания в земных условиях, отметил он. РФЯЦ–ВНИИТФ - одна из базовых организаций, где будет построен современный комплекс, который позволит моделировать действие космического излучения и прочих излучений искусственного происхождения. "Сердцем" этого здания станет циклотрон, способный разгонять ионы до энергии 15 МэВ/нуклон. В этом комплексе также будут расположены нейтронные генераторы, ускорители электронов и протонный ускоритель. Проект должен быть завершен к 2026 году. "После постройки Центра испытаний РФЯЦ–ВНИИТФ не только в стране, но и в мире станет уникальной организацией, обладающей всем набором компетенций в области радиационных испытаний", - подчеркнул Ткачев. Государство должно реагировать на вопросы защиты инфраструктуры страны от воздействия так называемых электромагнитных факторов, заявил президент России Владимир Путин в феврале нынешнего года на встрече с молодыми учеными, награжденными президентскими премиями в области науки и инноваций. К числу электромагнитных факторов искусственного происхождения относятся импульсы, возникающие после ядерного взрыва, а также в результате применения электромагнитных генераторов. В последние годы в мировых СМИ сообщалось о ведущихся в разных странах работах по созданию "электромагнитного оружия". Электромагнитные факторы естественного происхождения – это, например, мощные импульсы в результате воздействия солнечной плазмы от вспышек на Солнце на магнитосферу Земли. РФЯЦ-ВНИИТФ - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". Главная задача снежинского ядерного центра - решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России. РФЯЦ-ВНИИТФ также решает задачи в ядерно-энергетическом комплексе, ядерной медицине, супер-ЭВМ и расчетных технологиях.
https://ria.ru/20230814/elektromobili-1890010495.html
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889973077.html
https://ria.ru/20230728/energoflot-1886970513.html
россия
снежинск
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, снежинск, челябинская область, владимир путин, олег ткач, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Наука, Россия, Снежинск, Челябинская область, Владимир Путин, Олег Ткач, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" начал строить на Урале центр испытаний электроники
"Росатом" начал строить на Урале центр радиационных испытаний электроники
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Строительство центра по испытаниям электроники, в том числе для космических аппаратов, на устойчивость к воздействиям различных видов ионизирующих излучений и электромагнитных импульсов, началось на предприятии "Росатома" Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, ЗАТО Снежинск Челябинской области).
"Состоялась заливка бетона фундамента здания Центра испытаний электронной компонентной базы… Сейчас строители приступили к возведению здания", - сообщила пресс-служба РФЯЦ-ВНИИТФ.
Центр планируется оснастить современными источниками электронных пучков, протонов, нейтронов и тяжелых заряженных частиц для обеспечения сертификационных испытаний электронных компонентов на стойкость к воздействию различных видов ионизирующих излучений и электромагнитных импульсов.
"В 50% случаев сокращение срока службы космических аппаратов связано с воздействием ионизирующего излучения космического пространства. Тенденции развития современной микроэлектроники, связанные с минимизацией топологических размеров и напряжения питания и применением новых материалов, часто приводят к увеличению чувствительности изделий к воздействию ионизирующих излучений, появлению новых радиационных эффектов", - отметил заместитель начальника отделения РФЯЦ–ВНИИТФ Олег Ткачев
, слова которого приведены в сообщении.
"Росатом" готов выпускать комплектный привод для электромобилей
Для того, чтобы прогнозировать поведение аппаратуры в условиях космического пространства, необходимо проводить испытания в земных условиях, отметил он. РФЯЦ–ВНИИТФ - одна из базовых организаций, где будет построен современный комплекс, который позволит моделировать действие космического излучения и прочих излучений искусственного происхождения. "Сердцем" этого здания станет циклотрон, способный разгонять ионы до энергии 15 МэВ/нуклон. В этом комплексе также будут расположены нейтронные генераторы, ускорители электронов и протонный ускоритель.
Проект должен быть завершен к 2026 году.
"После постройки Центра испытаний РФЯЦ–ВНИИТФ не только в стране, но и в мире станет уникальной организацией, обладающей всем набором компетенций в области радиационных испытаний", - подчеркнул Ткачев.
Государство должно реагировать на вопросы защиты инфраструктуры страны от воздействия так называемых электромагнитных факторов, заявил президент России Владимир Путин
в феврале нынешнего года на встрече с молодыми учеными, награжденными президентскими премиями в области науки и инноваций.
"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР
К числу электромагнитных факторов искусственного происхождения относятся импульсы, возникающие после ядерного взрыва, а также в результате применения электромагнитных генераторов. В последние годы в мировых СМИ сообщалось о ведущихся в разных странах работах по созданию "электромагнитного оружия". Электромагнитные факторы естественного происхождения – это, например, мощные импульсы в результате воздействия солнечной плазмы от вспышек на Солнце на магнитосферу Земли
.
РФЯЦ-ВНИИТФ - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". Главная задача снежинского ядерного центра - решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России. РФЯЦ-ВНИИТФ также решает задачи в ядерно-энергетическом комплексе, ядерной медицине, супер-ЭВМ и расчетных технологиях.
"Росатом" предложил создать для Африки атомный энергофлот