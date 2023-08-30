https://ria.ru/20230830/robototekhnika-1893168551.html

В Москве начался прием на курсы для педагогов по робототехнике

В Москве начался прием на курсы для педагогов по робототехнике - РИА Новости, 30.08.2023

В Москве начался прием на курсы для педагогов по робототехнике

Прием заявок на курсы "Академия робототехники" для педагогов и наставников команд, участвующих в соревнованиях по робототехнике, стартовал в Москве, занятия... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:33

2023-08-30T14:33

2023-08-30T14:38

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прием заявок на курсы "Академия робототехники" для педагогов и наставников команд, участвующих в соревнованиях по робототехнике, стартовал в Москве, занятия пройдут с 12 по 15 октября, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. "В Москве стартовал прием заявок на курсы "Академия робототехники" для подготовки наставников команд, участвующих в соревнованиях по робототехнике", - говорится в сообщении. Отмечается, что занятия пройдут с 12 по 15 октября в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Проект ориентирован на педагогов столицы и Подмосковья. Заявки на участие принимаются до 1 октября на сайте проекта. "Соревнования по робототехнике проводятся в Москве с 2020 года. Они помогают юным инженерам раскрыть свой потенциал, научиться работе в команде и заявить о себе. Для успешного выступления ребятам необходимы помощь и поддержка подготовленных наставников. На их обучение и направлены новые курсы", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование