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В Москве начался прием на курсы для педагогов по робототехнике - РИА Новости, 30.08.2023
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Год педагога и наставника
 
14:33 30.08.2023 (обновлено: 14:38 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/robototekhnika-1893168551.html
В Москве начался прием на курсы для педагогов по робототехнике
В Москве начался прием на курсы для педагогов по робототехнике - РИА Новости, 30.08.2023
В Москве начался прием на курсы для педагогов по робототехнике
Прием заявок на курсы "Академия робототехники" для педагогов и наставников команд, участвующих в соревнованиях по робототехнике, стартовал в Москве, занятия... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:33
2023-08-30T14:38
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прием заявок на курсы "Академия робототехники" для педагогов и наставников команд, участвующих в соревнованиях по робототехнике, стартовал в Москве, занятия пройдут с 12 по 15 октября, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. "В Москве стартовал прием заявок на курсы "Академия робототехники" для подготовки наставников команд, участвующих в соревнованиях по робототехнике", - говорится в сообщении. Отмечается, что занятия пройдут с 12 по 15 октября в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Проект ориентирован на педагогов столицы и Подмосковья. Заявки на участие принимаются до 1 октября на сайте проекта. "Соревнования по робототехнике проводятся в Москве с 2020 года. Они помогают юным инженерам раскрыть свой потенциал, научиться работе в команде и заявить о себе. Для успешного выступления ребятам необходимы помощь и поддержка подготовленных наставников. На их обучение и направлены новые курсы", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование

В Москве начался прием на курсы для педагогов по робототехнике

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкДемонстрация робокошки на выставке в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Демонстрация робокошки на выставке в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прием заявок на курсы "Академия робототехники" для педагогов и наставников команд, участвующих в соревнованиях по робототехнике, стартовал в Москве, занятия пройдут с 12 по 15 октября, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
"В Москве стартовал прием заявок на курсы "Академия робототехники" для подготовки наставников команд, участвующих в соревнованиях по робототехнике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что занятия пройдут с 12 по 15 октября в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Проект ориентирован на педагогов столицы и Подмосковья. Заявки на участие принимаются до 1 октября на сайте проекта.
"Соревнования по робототехнике проводятся в Москве с 2020 года. Они помогают юным инженерам раскрыть свой потенциал, научиться работе в команде и заявить о себе. Для успешного выступления ребятам необходимы помощь и поддержка подготовленных наставников. На их обучение и направлены новые курсы", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
 
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