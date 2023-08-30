https://ria.ru/20230830/robot-1893052879.html

Минобороны показало, как военные учатся применять в бою робота-пулеметчика

Минобороны показало, как военные учатся применять в бою робота-пулеметчика - РИА Новости, 30.08.2023

Минобороны показало, как военные учатся применять в бою робота-пулеметчика

Российские военнослужащие-добровольцы проходят подготовку на полигонах в Запорожской области, в том числе отрабатывают применение в бою роботизированной... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T06:12

2023-08-30T06:12

2023-08-30T06:36

россия

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие-добровольцы проходят подготовку на полигонах в Запорожской области, в том числе отрабатывают применение в бою роботизированной установки с крупнокалиберным пулеметом, сообщили в Минобороны РФ. "На тренировках также отрабатывается ведение боя с применением роботизированной установки с крупнокалиберным пулеметом для обеспечения действий штурмовых подразделений", - говорится в сообщении.Отмечается, что на полигонах в Запорожской области опытные инструкторы проводят тренировки с личным составом стрелкового подразделения военной комендатуры. Военнослужащие отрабатывают ведение огня из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника, а также различные тактические действия, в ходе которых они переходят от одного вида боя к другому на фоне непрерывно меняющейся обстановки. В опубликованном Минобороны РФ видеоролике видно, как тренирующиеся военнослужащие парами ведут огонь, а робот с пулеметом выезжает перед ними, наводится и тоже начинает стрелять. Через каждые несколько десятков выстрелов военнослужащие попеременно с роботом передвигаются то вперед, то в сторону. Как отметил инструктор с позывным "Лаврен", военнослужащие продолжают свою подготовку до тех пор, пока не начнут действовать уверенно. По его словам, основные трудности у новоприбывших возникают из-за того, что у них трясутся руки после долгого держания оружия на весу. Прежде чем приступить к стрельбе, военнослужащие выполняют специальные упражнения, чтобы убрать этот недостаток. "Боевая подготовка проходит на высшем уровне. Я бы сказал, очень приближенная к боевым действиям", - отметил стрелок с позывным "Солнышко", недавно заключивший контракт.

https://ria.ru/20230720/dobrovoltsy-1885197137.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область