https://ria.ru/20230830/robot-1893052879.html
Минобороны показало, как военные учатся применять в бою робота-пулеметчика
Минобороны показало, как военные учатся применять в бою робота-пулеметчика - РИА Новости, 30.08.2023
Минобороны показало, как военные учатся применять в бою робота-пулеметчика
Российские военнослужащие-добровольцы проходят подготовку на полигонах в Запорожской области, в том числе отрабатывают применение в бою роботизированной... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T06:12
2023-08-30T06:12
2023-08-30T06:36
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие-добровольцы проходят подготовку на полигонах в Запорожской области, в том числе отрабатывают применение в бою роботизированной установки с крупнокалиберным пулеметом, сообщили в Минобороны РФ. "На тренировках также отрабатывается ведение боя с применением роботизированной установки с крупнокалиберным пулеметом для обеспечения действий штурмовых подразделений", - говорится в сообщении.Отмечается, что на полигонах в Запорожской области опытные инструкторы проводят тренировки с личным составом стрелкового подразделения военной комендатуры. Военнослужащие отрабатывают ведение огня из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника, а также различные тактические действия, в ходе которых они переходят от одного вида боя к другому на фоне непрерывно меняющейся обстановки. В опубликованном Минобороны РФ видеоролике видно, как тренирующиеся военнослужащие парами ведут огонь, а робот с пулеметом выезжает перед ними, наводится и тоже начинает стрелять. Через каждые несколько десятков выстрелов военнослужащие попеременно с роботом передвигаются то вперед, то в сторону. Как отметил инструктор с позывным "Лаврен", военнослужащие продолжают свою подготовку до тех пор, пока не начнут действовать уверенно. По его словам, основные трудности у новоприбывших возникают из-за того, что у них трясутся руки после долгого держания оружия на весу. Прежде чем приступить к стрельбе, военнослужащие выполняют специальные упражнения, чтобы убрать этот недостаток. "Боевая подготовка проходит на высшем уровне. Я бы сказал, очень приближенная к боевым действиям", - отметил стрелок с позывным "Солнышко", недавно заключивший контракт.
https://ria.ru/20230720/dobrovoltsy-1885197137.html
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россия, запорожская область
Россия, Запорожская область
Минобороны показало, как военные учатся применять в бою робота-пулеметчика
Минобороны: военные в Запорожской области учатся использовать робота-пулеметчика
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие-добровольцы проходят подготовку на полигонах в Запорожской области, в том числе отрабатывают применение в бою роботизированной установки с крупнокалиберным пулеметом, сообщили в Минобороны РФ.
"На тренировках также отрабатывается ведение боя с применением роботизированной установки с крупнокалиберным пулеметом для обеспечения действий штурмовых подразделений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на полигонах в Запорожской области опытные инструкторы проводят тренировки с личным составом стрелкового подразделения военной комендатуры.
Военнослужащие отрабатывают ведение огня из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника, а также различные тактические действия, в ходе которых они переходят от одного вида боя к другому на фоне непрерывно меняющейся обстановки.
В опубликованном Минобороны РФ видеоролике видно, как тренирующиеся военнослужащие парами ведут огонь, а робот с пулеметом выезжает перед ними, наводится и тоже начинает стрелять. Через каждые несколько десятков выстрелов военнослужащие попеременно с роботом передвигаются то вперед, то в сторону.
Как отметил инструктор с позывным "Лаврен", военнослужащие продолжают свою подготовку до тех пор, пока не начнут действовать уверенно. По его словам, основные трудности у новоприбывших возникают из-за того, что у них трясутся руки после долгого держания оружия на весу. Прежде чем приступить к стрельбе, военнослужащие выполняют специальные упражнения, чтобы убрать этот недостаток.
"Боевая подготовка проходит на высшем уровне. Я бы сказал, очень приближенная к боевым действиям", - отметил стрелок с позывным "Солнышко", недавно заключивший контракт.
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