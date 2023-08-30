https://ria.ru/20230830/rets-1893124424.html

Сервис "Подбор маркетплейсов" расширяет горизонты экспорта

Сервис "Подбор маркетплейсов" расширяет горизонты экспорта - РИА Новости, 30.08.2023

Сервис "Подбор маркетплейсов" расширяет горизонты экспорта

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) увеличил количество площадок в сервисе "Подбор маркетплейсов", теперь пользователи цифровой платформы "Мой экспорт"... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:16

2023-08-30T12:16

2023-08-30T12:16

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) увеличил количество площадок в сервисе "Подбор маркетплейсов", теперь пользователи цифровой платформы "Мой экспорт" могут использовать для своих продаж три новые площадки: Little Red Book, Ctrip и Tap.az, сообщает центр."Little Red Book, известный также как Xiaohongshu - одна из самых популярных в Китае платформ с развлекательным контентом по различной тематике: одежда, путешествия, еда, спорт, хобби, образ жизни. где пользователи могут делиться отзывами о товарах и рекомендациями для путешествий. Она стала популярным источником информации для тех, кто ищет новые продукты и тренды. Контент на площадке публикуется в формате фото и видео. С 2022 года на платформе открыли функцию онлайн-магазинов для продажи товаров с возможностью размещения рекламного контента и фото с описанием товара, а также проведением прямых эфиров. Это отличная площадка для российских производителей, которые хотят развить свои продажи в Китае, одном из самых востребованных рынков в мире", - объясняет РЭЦ.Что касается площадки Ctrip.com, то это крупнейший внутрикитайский маркетплейс, специализирующийся на сфере путешествий и туризма. По числу онлайн-бронирований в Китае компания занимает около половины рынка. Платформа предлагает пользователям путешествия как внутри Китая, так и за границу. Так как Китай является крупнейшим рынком выездного туризма в мире, то Ctrip.com - это отличная возможность для российских туристических компаний и отелей максимально эффективно и точечно продвигать свои услуги среди китайской аудитории, которая выросла в последнее время."Tap.az - крупнейшая универсальная электронная и стабильно растущая торговая платформа в Азербайджане, где любой желающий может купить или продать свою продукцию от одежды и мебели до электроники и автомобилей. На площадке размещаются компании разных размеров. Площадка работает по схемам B2C и B2B. Своим присутствием на данной площадке российские экспортеры могут охватить новую аудиторию, привлекая покупателей из Азербайджана", - добавили в РЭЦ.Там отмечают, что платформа "Мой экспорт" регулярно пополняется новыми площадками. В предыдущем квартале добавляли узбекистанскую площадку Uzum, бразильскую B2Brazil, африканские Jumia, Bob Shop и Zando.Использование сервиса "Подбор маркетплейсов" требует определенных шагов. Для начала пользователи должны зарегистрироваться на цифровой платформе "Мой экспорт". Затем нужно нажать на кнопку "Получить услугу", заполнить короткую анкету и далее ознакомиться с результатами подбора и рекомендациями. Услуга предоставляемся мгновенно и бесплатно."Мой экспорт" предлагает также использовать информационные и аналитические инструменты на платформе. Они помогут определить потенциальные рынки и конкурентов, а также предоставят анализ спроса на продукцию или услугу.После выбора площадки маркетплейса пользователи могут начать адаптировать свое предложение под требования и ожидания соответствующего рынка. Это может включать изменения в упаковке, маркировке продукта, а также адаптацию культурных и языковых особенностей потребителей. Здесь также экспортеру будет полезна платформа "Мой экспорт".

https://ria.ru/20230824/rets-1891931046.html

https://ria.ru/20230823/rets-1891806411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт