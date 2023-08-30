Песков: международного расследования крушения самолета Пригожина не будет
Песков: о международном расследовании крушения самолета Пригожина речи не идет
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Расследованием крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина занимается российский СК, оно не будет вестись в международном формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой", — указал он.
Он напомнил, что о расследовании силами СК недавно говорил президент России Владимир Путин.
На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, все погибли.
В воскресенье СК сообщил, что их личности установили, они соответствуют полетному листу, опубликованному сразу после катастрофы Росавиацией. Среди пассажиров находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Следственный комитет после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.