https://ria.ru/20230830/rassledovanie-1893138463.html

Песков: международного расследования крушения самолета Пригожина не будет

Песков: международного расследования крушения самолета Пригожина не будет - РИА Новости, 30.08.2023

Песков: международного расследования крушения самолета Пригожина не будет

Расследованием крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина занимается российский СК, оно не будет вестись в международном формате, заявил... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:02

2023-08-30T13:02

2023-08-30T14:06

евгений пригожин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

крушение частного самолета в тверской области

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Расследованием крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина занимается российский СК, оно не будет вестись в международном формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой", — указал он.Он напомнил, что о расследовании силами СК недавно говорил президент России Владимир Путин.На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, все погибли.В воскресенье СК сообщил, что их личности установили, они соответствуют полетному листу, опубликованному сразу после катастрофы Росавиацией. Среди пассажиров находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.Следственный комитет после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230829/prigozhin-1892979509.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений пригожин, следственный комитет россии (ск рф), россия, крушение частного самолета в тверской области