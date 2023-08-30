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Песков: международного расследования крушения самолета Пригожина не будет - РИА Новости, 30.08.2023
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13:02 30.08.2023 (обновлено: 14:06 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/rassledovanie-1893138463.html
Песков: международного расследования крушения самолета Пригожина не будет
Песков: международного расследования крушения самолета Пригожина не будет - РИА Новости, 30.08.2023
Песков: международного расследования крушения самолета Пригожина не будет
Расследованием крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина занимается российский СК, оно не будет вестись в международном формате, заявил... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:02
2023-08-30T14:06
евгений пригожин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
крушение частного самолета в тверской области
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Расследованием крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина занимается российский СК, оно не будет вестись в международном формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой", — указал он.Он напомнил, что о расследовании силами СК недавно говорил президент России Владимир Путин.На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, все погибли.В воскресенье СК сообщил, что их личности установили, они соответствуют полетному листу, опубликованному сразу после катастрофы Росавиацией. Среди пассажиров находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.Следственный комитет после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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евгений пригожин, следственный комитет россии (ск рф), россия, крушение частного самолета в тверской области
Евгений Пригожин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Крушение частного самолета в Тверской области
Песков: международного расследования крушения самолета Пригожина не будет

Песков: о международном расследовании крушения самолета Пригожина речи не идет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Расследованием крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина занимается российский СК, оно не будет вестись в международном формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой", — указал он.
Он напомнил, что о расследовании силами СК недавно говорил президент России Владимир Путин.
На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, все погибли.
В воскресенье СК сообщил, что их личности установили, они соответствуют полетному листу, опубликованному сразу после катастрофы Росавиацией. Среди пассажиров находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Следственный комитет после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Могила Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Похороны Пригожина прошли в закрытом формате
29 августа, 17:39
 
Евгений ПригожинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКрушение частного самолета в Тверской области
 
 
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