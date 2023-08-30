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Ракеты, выпущенные ВСУ по ДНР, имели истекший срок годности
Ракеты, выпущенные ВСУ по ДНР, имели истекший срок годности - РИА Новости, 30.08.2023
Ракеты, выпущенные ВСУ по ДНР, имели истекший срок годности
Украинские силовики в течение дня выпустили по Донецку три ракеты, АГМ-88 HARM, каждой из которых почти 25 лет, хотя срок службы этих ракет всего пять лет,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T21:39
2023-08-30T21:39
2023-08-30T23:18
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские силовики в течение дня выпустили по Донецку три ракеты, АГМ-88 HARM, каждой из которых почти 25 лет, хотя срок службы этих ракет всего пять лет, заявил РИА Новости начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК майор Сергей Переверзев. "По территории ДНР было выпущено три ракеты АГМ-88 HARM. Это противорадиолокационная ракета, которая запускается только с самолётов", - заявил Переверзев агентству. Он отметил, что год выпуска каждой из трёх ракет - не позже 1996 года. "Срок хранения данной ракеты - не более пяти лет. После этого ракета списывается и отправляется на утилизацию. Но вооружённые формирования Украины через поставки США продолжают использование данных ракет по территории ДНР", - заявил представитель СЦКК. Он отметил, что в результате атаки вооружённых формирований Украины повреждена гражданская инфраструктура, а именно частный сектор, а также недостроенный многоквартирный дом в Ворошиловском районе, многоквартирный дом в Киевском районе и помещения железнодорожного вокзала Донецка.
https://ria.ru/20230830/drony-1893245734.html
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Ракеты, выпущенные по Донецку
Украинские силовики в течение дня выпустили по Донецку три ракеты AGM-88 HARM, всем им больше 27 лет, при этом срок их хранения - не более пяти лет, заявили в СЦКК
2023-08-30T21:39
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в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика, украина
В мире, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина
Ракеты, выпущенные ВСУ по ДНР, имели истекший срок годности
Ракеты, выпущенные ВСУ в среду по ДНР, имели пятикратно истекший срок годности