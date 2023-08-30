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В восточной части Крыма ПВО сбила крылатую ракету - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 30.08.2023 (обновлено: 23:09 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/raketa-1893280121.html
В восточной части Крыма ПВО сбила крылатую ракету
В восточной части Крыма ПВО сбила крылатую ракету - РИА Новости, 30.08.2023
В восточной части Крыма ПВО сбила крылатую ракету
Система ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету в небе над Крымом, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T22:06
2023-08-30T23:09
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
сергей аксенов (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Система ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету в небе над Крымом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.&quot;Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета&quot;, — написал он в Telegram-канале.Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что от обломков ракеты на земле загорелась трава, также повреждения получила линия электропередачи. По его словам, последствия устранят в течение часа. На месте происшествия работают расчеты МЧС.Позднее в Минобороны подтвердили информацию о сбитой ракете. Также там сообщили о ликвидации двух беспилотников над Брянской областью.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты в Крыму. Так, накануне российские военные перехватили и уничтожили два беспилотника над Черным морем.В ночь на минувшую пятницу киевский режим пытался напасть на Крым с использованием 42 дронов. Из них 33 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, еще девять сбили.Кроме того, 19 августа ВСУ пытались атаковать полуостров при помощи переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200. Снаряд удалось своевременно обнаружить и перехватить.Как заявил в понедельник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму.
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893201607.html
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космос - риа наука, сергей аксенов (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег крючков
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Сергей Аксенов (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Олег Крючков
В восточной части Крыма ПВО сбила крылатую ракету

Аксенов: в восточной части Крыма ПВО сбила крылатую ракету

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Система ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету в небе над Крымом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«

"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета", — написал он в Telegram-канале.

Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что от обломков ракеты на земле загорелась трава, также повреждения получила линия электропередачи. По его словам, последствия устранят в течение часа. На месте происшествия работают расчеты МЧС.
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Позднее в Минобороны подтвердили информацию о сбитой ракете. Также там сообщили о ликвидации двух беспилотников над Брянской областью.
ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты в Крыму. Так, накануне российские военные перехватили и уничтожили два беспилотника над Черным морем.
В ночь на минувшую пятницу киевский режим пытался напасть на Крым с использованием 42 дронов. Из них 33 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, еще девять сбили.
Кроме того, 19 августа ВСУ пытались атаковать полуостров при помощи переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200. Снаряд удалось своевременно обнаружить и перехватить.
Как заявил в понедельник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, западные партнеры поддерживают Киев в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму.
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