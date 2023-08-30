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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 30.08.2023
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17:49 30.08.2023 (обновлено: 18:40 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/raketa-1893228400.html
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 30.08.2023
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:49
2023-08-30T18:40
кндр (северная корея)
японское море
южная корея
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СЕУЛ, 30 авг — РИА Новости. КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря", — говорится в сообщении военных.Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются. Военные сейчас анализируют ее тип и подробные характеристики.Последний пуск баллистических ракет Северной Кореей состоялся 24 июля, тогда в сторону Японского моря выпустили две ракеты малой дальности.Как отмечает агентство Ренхап, нынешний запуск может быть реакцией Пхеньяна на проведение Южной Кореей и США с 21 по 31 августа ежегодных совместных военных учений Ulchi Freedom Shield.На прошлой неделе Пхеньян официально заявил о неудаче второй попытки запуска разведывательного военного спутника на космической ракете-носителе, но пообещал провести третий испытательный запуск в октябре.
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кндр (северная корея)
японское море
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кндр (северная корея), японское море, южная корея
КНДР (Северная Корея), Японское море, Южная Корея
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей. Архивное фото
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СЕУЛ, 30 авг — РИА Новости. КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
«
"Северная Корея пустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря", — говорится в сообщении военных.
Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются. Военные сейчас анализируют ее тип и подробные характеристики.
Последний пуск баллистических ракет Северной Кореей состоялся 24 июля, тогда в сторону Японского моря выпустили две ракеты малой дальности.
Как отмечает агентство Ренхап, нынешний запуск может быть реакцией Пхеньяна на проведение Южной Кореей и США с 21 по 31 августа ежегодных совместных военных учений Ulchi Freedom Shield.
На прошлой неделе Пхеньян официально заявил о неудаче второй попытки запуска разведывательного военного спутника на космической ракете-носителе, но пообещал провести третий испытательный запуск в октябре.
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КНДР (Северная Корея)Японское мореЮжная Корея
 
 
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