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В новостройку в Донецке попала ракета ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 30.08.2023 (обновлено: 11:57 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/raketa-1893092958.html
В новостройку в Донецке попала ракета ВСУ
В новостройку в Донецке попала ракета ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
В новостройку в Донецке попала ракета ВСУ
Украинские военные выпустили ракету по Ворошиловскому району Донецка, прямое попадание пришлось в один из крупных новостроев, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:06
2023-08-30T11:57
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные выпустили ракету по Ворошиловскому району Донецка, прямое попадание пришлось в один из крупных новостроев, передает корреспондент РИА Новости. "На кухне находился, кофе пил, немножко пролил кофе на стол", - рассказал агентству жилец соседнего дома Роман. Как и многие местные жители, он задается вопросом, куда стреляют ВСУ, учитывая, что пострадавшее здание даже не заселено, а рядом нет никакой военной инфраструктуры: "Обычная многоэтажка, которая не заселена еще, тут рядом ничего нет. Интересно, куда же целили?". По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки известно о 77 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о гибели трех гражданских в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждены пять домостроений, всего выпущено 276 различных боеприпасов.
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В новостройку в Донецке попала ракета ВСУ

В новостройку в Ворошиловском районе Донецка попала ракета ВСУ

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела жилого дома в Ворошиловском районе Донецка
Последствия обстрела жилого дома в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела жилого дома в Ворошиловском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные выпустили ракету по Ворошиловскому району Донецка, прямое попадание пришлось в один из крупных новостроев, передает корреспондент РИА Новости.
"На кухне находился, кофе пил, немножко пролил кофе на стол", - рассказал агентству жилец соседнего дома Роман.
Как и многие местные жители, он задается вопросом, куда стреляют ВСУ, учитывая, что пострадавшее здание даже не заселено, а рядом нет никакой военной инфраструктуры: "Обычная многоэтажка, которая не заселена еще, тут рядом ничего нет. Интересно, куда же целили?".
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки известно о 77 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о гибели трех гражданских в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждены пять домостроений, всего выпущено 276 различных боеприпасов.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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