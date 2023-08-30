https://ria.ru/20230830/raketa-1893092958.html

В новостройку в Донецке попала ракета ВСУ

В новостройку в Донецке попала ракета ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023

В новостройку в Донецке попала ракета ВСУ

Украинские военные выпустили ракету по Ворошиловскому району Донецка, прямое попадание пришлось в один из крупных новостроев, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:06

2023-08-30T11:06

2023-08-30T11:57

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные выпустили ракету по Ворошиловскому району Донецка, прямое попадание пришлось в один из крупных новостроев, передает корреспондент РИА Новости. "На кухне находился, кофе пил, немножко пролил кофе на стол", - рассказал агентству жилец соседнего дома Роман. Как и многие местные жители, он задается вопросом, куда стреляют ВСУ, учитывая, что пострадавшее здание даже не заселено, а рядом нет никакой военной инфраструктуры: "Обычная многоэтажка, которая не заселена еще, тут рядом ничего нет. Интересно, куда же целили?". По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки известно о 77 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о гибели трех гражданских в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждены пять домостроений, всего выпущено 276 различных боеприпасов.

https://ria.ru/20230830/donetsk-1893084169.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины